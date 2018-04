Garnalenmagnaat Evert Mooijer (70) overleden

Garnalenmagnaat Evert Mooijer is overleden. De voormalige topman van visbedrijf Klaas Puul was al lange tijd ziek, laat zijn familie weten via het bedrijf. Hij is 70 jaar oud geworden. Onder zijn leiding werd Klaas Puul een van de marktleiders in Nederland en daarbuiten.

Toen Mooijer als tiener bij Klaas Puul ging werken, was het nog een viswinkel in Amsterdam onder leiding van zijn vader, schrijft het bedrijf op zijn site. In de jaren daarna bouwde hij het “vanuit een garagebox in Volendam” uit tot een internationaal opererend bedrijf waar nu 3.500 mensen werken. De omzet bedraagt inmiddels zo’n 200 miljoen euro per jaar.

Klaas Puul is onder leiding van Mooijer ook enkele keren in opspraak geraakt. Het bedrijf was onderwerp van onderzoek door de Europese Commissie vanwege verboden prijsafspraken in de garnalenbranche tussen 2000 en 2009. Meerdere bedrijven kregen boetes opgelegd. Klaas Puul uiteindelijk niet omdat het al vroeg meewerkte aan het onderzoek. Ook kreeg Puul, net als andere grote handelaren, van garnalenvissers het verwijt te weinig te betalen voor de vangst. Het zou daardoor voor hen schier onmogelijk zijn om de vissersboten rendabel te houden.

‘Moedig’

Evert Mooijer was een “perfectionistisch en gepassioneerd man”, zegt Klaas Puul in het persbericht. Volgens de nieuwe bestuursvoorzitter Sander van den Berg was hij bovendien bereid grote risico’s te nemen. Bijvoorbeeld toen ruim dertig jaar geleden het thuispellen verboden werd. Mooijer besloot het werk voortaan te laten doen in een nieuwe fabriek in Marokko. Dat was volgens Van den Berg “een enorme investering die niet zonder risico’s was”:

“Evert keek niet al te lang naar uitgebreide prognoses en kostenbaten-analyses. Hij deed het op de achterkant van het spreekwoordelijke bierviltje en liet verder vooral zijn ondernemersgevoel spreken. Zelden liet dat hem trouwens in de steek.”

Mooijer trok zich vijf jaar geleden terug uit de dagelijkse leiding van de onderneming. Ruim de helft van de aandelen werd verkocht aan de Amsterdamse investeringsmaatschappij H2 Equity Partners. Toch bleef hij betrokken: vorig jaar legde Mooijer samen met zijn vrouw en kleinkinderen nog de eerste steen van het nieuwe hoofdkantoor van Puul in Edam.