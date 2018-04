Fors postuur? Dan niet in erewacht dodenherdenking

„Ik ben helemaal van slag”, zegt Vincent Gaal, voorzitter van de vereniging ‘Erepeloton Waalsdorp’. Eén van zijn vrijwilligers heeft gisteren publiekelijk geklaagd dat hij tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte op 4 mei niet meer in de erewacht mag staan vanwege zijn omvang. „Een aantal leden van de erewacht begint een te fors postuur te krijgen, althans voor deze functie”, zo staat in de notulen van een ledenvergadering vorig jaar.

Bas Jongeneel is daarvan de dupe, liet hij vrijdag weten aan Omroep West. „Wat is fors? Ik weet het niet. Maar ik mag daar niet meer staan.” Jongeneel, naar eigen zeggen honderd kilo zwaar, meent dat er sprake is van discriminatie. „De taakverdeling moet nog komen via de mail, maar ik denk dat ik bij de catering zit.”

Voorzitter Gaal is verbaasd over de publieke klacht van Jongeneel, „altijd een gewaardeerd lid van onze vereniging” die zich eerder „op geen enkele wijze” met een klacht bij het bestuur heeft gemeld. Vorig jaar werd Jongeneel gevraagd een vrijwilliger bij de catering te vervangen, overigens niet met de reden dat hij te dik was, aldus Gaal. Van discriminatie is geen sprake. „Het is een kwestie van esthetiek.”

De vereniging telt tachtig leden, van wie er vijftig tot zestig actief zijn. Daarvan kunnen er slechts vijftien op erewacht staan. „Ook andere mensen willen wel eens in de erewacht staan.” Zij worden gestoken in blauwe overalls, en de grootste maat is maat 60.

Gaal: „Als je overall open springt en je moet de pijpen oprollen, dan maken passanten daar opmerkingen over. Het leidt af van waar het tijdens de herdenking om gaat. Heel dunne mensen zouden ook afleiden. Kent u het fotomodel Twiggy nog? Die zou ook niet passen in de erewacht.” Gaal zelf is al eerder gestopt met de erewacht. „Als ik rechtop sta, zie je mijn buikje.”