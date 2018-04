Excelsior wint thuis van Willem II

Excelsior heeft vrijdagavond de eerste thuiswedstrijd van dit kalenderjaar gewonnen. Het profiteerde optimaal van een rode kaart voor Willem II-speler Darryl Lachman.

Lachman duwde halverwege de eerste helft de doorgebroken spits Mike van Duinen onderuit. Hij moest van het veld. Op dat moment stond Willem II met 1-0 voor in Kralingen, dankzij een doelpunt van Fran Sol. Luigi Bruins benutte echter de penalty voor de thuisploeg na de overtreding. Nog in de blessuretijd van de eerste helft kon Excelsior op voorsprong komen. Stanley Elbers tikte de 2-1 achter zijn standbeen langs het doel in.

In de tweede helft deden de Rotterdammers hun best de tien van Willem II verder onder druk te zetten. Geen van de pogingen van Elbers, Khalid Karami en weer Van Duinen, trof doel. Dankzij de winst staat Excelsior nu op de tiende plaats in de Eredivisie.