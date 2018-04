„Tesla is failliet”. De 1 april grap van Elon Musk was misplaatst. De fabrikant van elektrische auto’s maakt te weinig betaalbare Model 3’s door productieproblemen. Dat jaagt de koers naar beneden. Later in de week berichtte Musk dat de productie in juni enigszins op schema ligt – ‘als alles goed gaat’, voegde hij eraan toe.

Het imago van de Duitse auto-industrie lijkt geen krasje te hebben opgelopen van dieselgate. Mercedes-Benz, het luxemerk van autoconcern Daimler, verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar wereldwijd meer dan 594.000 voertuigen, een toename van 6 procent in vergelijking met een jaar eerder: het beste kwartaal tot nu toe.

De beursgang van de Zweedse muziekdienst Spotify met 71 miljoen abonnees was een succes. De koers opende dinsdag met 165 dollar per aandeel en daalde in de loop van de week naar 143 dollar. Ondertussen meldt een Franse Apple-medewerker dat concurrent Apple Music snel groeit, tot nu 40 miljoen betalende gebruikers.

150 miljard dollar aan importheffingen kondigde president Trump deze week aan op producten uit China. De Chinezen kondigden op hun beurt invoerbeperkingen van 50 miljard dollar aan op Amerikaanse producten.

De 60-jarige topman Dick Boer van Ahold Delhaize gaat met pensioen, twee jaar na de fusie tussen het Nederlandse en het Belgische supermarktconcern. Boer had daarvoor vijf jaar de leiding bij Ahold. Hij wordt opgevolgd door de van Delhaize afkomstige Nederlander Frans Muller. De Zweedse president-commissaris Mats Jansson staat zijn plek af aan Jan Hommen.

Milieudefensie spande deze week een rechtszaak tegen Shell aan om het olie- en gasconcern te dwingen klimaatschade te beperken. Shell zou moeten handelen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs uit 2015: de opwarming van het klimaat moet beperkt blijven tot 2 graden. Het aandeel Shell steeg deze week met ruim 5 procent.

aex-index 539,29 punten / +2,33% Vooral beurzen op Wall Street jojoden deze week heen en weer, elke keer als president Trump of een adviseur iets tegenstrijdigs zei over de handelsmaatregelen tegen China. De ene dag kelderden de koersen, de andere dag stegen ze weer. De Europese en Aziatische beurzen deden vrolijk mee. De AEX besloot de week uiteindelijk met een bescheiden plus.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Shell | +4,6% 2. Altice | +4,5% 3. Heineken | +3,3% 4. ASR | +3,0% 5. RELX | +2,6% Ook in de derde week dat ASR in de AEX is opgenomen zet het een gestage stijgende lijn voort en behoorde de in de crisis nog genationaliseerde verzekeraar – waarvan de staat vorig jaar de laatste aandelen van de hand deed – tot de grotere stijgers. Daarmee doet ASR het stukken beter dan Philips Lighting, dat ook sinds 19 maart tot de AEX-bedrijven hoort. Philips Ligthting was een van de bedrijven waarvan de koers reageerde op de handelsoorlogsonrust.

DALERS VAN DE WEEK 1. Galapagos | -3,6% 2. Philips Lighting | -1,0% 3. ArcelorMittal | -0,6% 4. KPN | -0,2% 5. Vopak | -0,1% Als staalbedrijf heeft ArcelorMittal direct te maken met de eerste handelsmaatregelen die president Trump al in februari trof. Maar het wereldwijde bedrijf van de Indiase miljardair Lakshmi Mittal vocht deze week in India voor de rechter ook aan dat het in de eerste ronde was uitgesloten in de overnamestrijd om de failliete concurrent Essar Steel.