De strandtent kreeg in december 2016 een nieuwe eigenaar, die de boom erbij nam. Ze deden er nog alles aan. Lieten iemand ernaar kijken. Gaven een hoop tender loving care. De boom leefde even op, vorige zomer. Dat was mooi. Toen kwam de herfststorm van 13 september 2017, en ergens gedurende die middag gaf hij definitief op, hij brak, liet de kop hangen.

Foto Peter de Krom