Doden en gewonden bij nieuwe betogingen in Gazastrook

Bij nieuwe betogingen op de grens tussen Israël en Gaza zijn vrijdag twee Palestijnen omgekomen. Honderden anderen raakten gewond door het gebruik van kogels en traangas, melden internationale persbureaus op basis van een verklaring van het Palestijne ministerie van Gezondheid.

Volgens het Israëlische leger hebben vrijdag opnieuw zo’n tienduizend Palestijnen deelgenomen aan protesten langs de grens met Israël. De Palestijnen, die tijdens protestmarsen herdenken dat ze zeventig jaar geleden uit het huidige Israël werden verdreven, verzamelden zich op vijf plekken aan de grens. Volgens het leger gooiden de demonstranten vrijdag met molotovcocktails en probeerden zij de grensbewaking neer te halen.

Lees ook: Vorige week vrijdag werd gefilmd hoe een jongen die tijdens de protestmars met een autoband bezig was, in het achterhoofd werd geschoten door Israëlische troepen. De video zorgde voor veel ophef

Het is precies een week nadat bij een soortgelijke protestmars zestien doden vielen. Het optreden van het Israëlische leger bij die eerste Mars van de Terugkeer had veel kritiek geoogst van onder andere de Verenigde Naties. Desondanks waarschuwde het Israëlische leger in voorbije dagen dat het op dezelfde manier zou handelen bij nieuwe protesten en met scherp te schieten. De dodelijke slachtoffers kwamen om het leven door Israëlisch vuur; één werd ten oosten van de stad Gaza doodgeschoten en de ander bij Khan Younis, in het zuiden, schrijft persbureau AFP.