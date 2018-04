Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Newsweek maakte een portret van de eerste zwarte vicepresident van Latijns-Amerika, econoom, activiste en schrijfster Epsy Campbell Barr. Deze week, na de verkiezingen in Costa Rica, werd ze benoemd tot vice-president. Een historische ontwikkeling voor dit continent. Tip van correspondent Nina Jurna.

