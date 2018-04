Democraten Sint-Maarten vormen coalitie met christelijke partij

De partij United Democrats heeft op Sint-Maarten veertig dagen na de parlementsverkiezingen een coalitie gevormd met de Sint Maarten Christian Party (SMCP). Donderdagavond (lokale tijd) ondertekenden de partijen de overeenkomst, schrijft de lokale krant The Daily Herald. Daardoor hebben ze acht van de vijftien zetels in het parlement - een krappe meerderheid.

National Alliance van oud-premier William Marlin (vijf zetels) en de United St. Maarten Party van de van corruptie verdachte Frans Richardson (twee zetels) vormen de oppositie. Het is nog niet duidelijk hoe de democraten en de SMCP de ministeries zullen verdelen en wie premier wordt.

United Democrats won zeven zetels bij de verkiezingen. Partijleider en formateur Theo Heyliger zegt dat de SMCP, die voor het eerst een zetel heeft veroverd, de beste partner is om een coalitie te vormen: “We vertrouwen elkaar dat we Sint-Maarten willen herbouwen en de stabiele overheid willen geven die het al sinds 2010 verdient.” Nederland heeft Heyliger in het verleden beschuldigd van corruptie. Het is daarom de vraag of hij premier zal worden. Een andere kandidaat voor de functie is parlementsvoorzitter Sarah Wescot-Williams.

Wederopbouw na orkaan

De coalitie is goed nieuws voor de overeenkomst tussen Nederland en Sint-Maarten over de wederopbouw van het eiland na orkaan Irma. United Democrats heeft gezegd zich aan de afspraken met Nederland te willen houden in ruil voor 550 miljoen euro aan wederopbouwgelden. Zo moet Sint-Maarten corruptie gaan bestrijden en voor betere grensbewaking zorgen.

De regering van oud-premier Marlin werd november vorig jaar gedwongen om af te treden, omdat de premier weigerde te voldoen aan de voorwaarden die Nederland had gesteld.

Door de verwoestende gevolgen van de orkaan werd voor de verkiezingen gedacht dat weinig mensen zouden stemmen. Toch kwam 62 procent van de kiezers in februari opdagen.