De grote woorden van Leefbaar

Ronald Buijt, partijstrateeg en oud-fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, pakt in NRC stevig uit richting GroenLinks, D66 en PvdA, omdat dit trio een voorkeur heeft uitgesproken voor een coalitie zonder Leefbaar.

Dat Buijt en in zijn kielzog politiek leider Joost Eerdmans geërgerd zijn, kan ik me wel voorstellen. In mijn ogen ligt in Rotterdam een coalitie met Leefbaar het meest voor de hand. Om preciezer te zijn: dat zou een vijfpartijencoalitie zijn van Leefbaar (de grootste), VVD (een van de winnaars), CDA , D66 en ChristenUnie.

Daar zijn twee argumenten voor aan te voeren. Rotterdam houdt zo een perfecte entree bij de landelijke coalitie die sinds oktober 2017 aan het werk is. En de centrumrechtse coalitie die in Rotterdam nu al aan de touwtjes trekt, kan na het toetreden van VVD, opgewekt verder gaan.

Of die vijfpartijencoalitie er gaat komen, is de vraag. D66 heeft er overduidelijk geen trek in. Sterker, de Rotterdamse D66-baas Said Kasmi heeft van zijn landelijke chef Pechtold de opdracht gekregen afstand te nemen van het duo Eerdmans/Baudet. D66 heeft nu een lijn getrokken met GroenLinks en de PvdA, die ook niet veel moeten hebben van samenwerking met de Leefbaren.

Want al slaat Eerdmans na 21 maart een verzoenende toon aan, zijn fractie zal de komende vier jaar de lijn van de campagne vasthouden. D66 heeft daar de afgelopen vier jaar bittere ervaringen mee opgedaan. Op cruciale onderwerpen haakte coalitiegenoot Leefbaar af als puntje bij paaltje kwam. De komst van een azc en de toepassing van de bed-bad-broodregeling zijn daar de meest sprekende voorbeelden van.

GroenLinks, D66 en PvdA zijn goed voor vijftien zetels. Ruim meer dan de elf die Eerdmans in Rotterdam scoorde. En dus willen de twee Rotterdamse verkenners nu gaan uitvissen of rond de progressieve drie een meerderheid is te vinden. Dat zou kunnen als bijvoorbeeld VVD, CDA en ChristenUnie zich daar bij willen aansluiten.

Leefbaar Rotterdam heeft direct de stormbal gehesen en gebruikt grote woorden. „Partijen komen hun morele plicht niet na en breken met democratische principes.” Het zijn holle beschuldigingen. Er bestaan namelijk geen eerste- en tweederangzetels. Elke zetel is evenveel waard. De elf die Leefbaar wist te behalen, zijn er simpelweg vier minder dan die van GroenLinks, D66 en PvdA samen. Formeren is in de eerste plaats tellen. Op de tweede plaats: voorkeuren uitspreken.

Zo als Leefbaar geen voorkeur heeft voor een coalitie met Denk, zo mogen de progressieve drie aangeven dat ze geen voorkeur hebben voor een coalitie met Leefbaar. Je kan het spijtig vinden of merkwaardig. Maar er is niks verwerpelijks of afkeurenswaardigs aan. Sterker nog, in 2006 deed Leefbaar precies datgene dat ze nu GroenLinks, D66 en PvdA verwijt. Per kerende post sloeg ze de uitnodiging af om met de PvdA, toen de grote winnaar van de verkiezingen, in gesprek te gaan over mogelijke samenwerking.