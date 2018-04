Celstraffen tot 12 jaar voor dodelijke woningoverval

De rechtbank in Assen heeft vrijdag voor een woningoverval met dodelijke afloop celstraffen opgelegd van twaalf en zes jaar, meldt ANP. De Amsterdammer Abdelhak B. (28) en de Belgische Anouar K. (27) kregen beiden twaalf jaar gevangenisstraf wegens doodslag tijdens de in 2016 gepleegde overval. De 22-jarige Antwerpenaar Yero V. kreeg zes jaar cel voor zijn aandeel in de overval op een woning in het Drentse Gees.

De zaak tegen de vierde verdachte uit Borgerhout, de 25-jarige Fidan J., verklaarde de rechtbank het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk. Het OM had eerder celstraffen tot vijftien jaar geëist: vijftien jaar tegen B. en K., dertien tegen V. en twaalf tegen J. Maar de straffen vielen lager uit wegens vormfouten.

J. zou volgens het OM op de uitkijk hebben gestaan, maar de verklaring van een getuige bleek onjuistheden te bevatten. Volgens de rechter was het OM hiervan op de hoogte. De verklaring leidde er wel toe dat het voorarrest van de vier werd verlengd. J. heeft hierdoor waarschijnlijk onterecht in voorarrest gezeten, zo oordeelde de rechtbank.

De veroordeelden gebruikten zwaar geweld tijdens hun daad. Ze drongen ‘s ochtends vroeg de woning binnen van de 69-jarige E. en zijn vriendin. E. verzette zich, waarna de overvallers hem mishandelden en vastbonden. Zijn vriendin werd gedwongen geld uit de kluis te halen. Na het vertrek van de mannen overleed E. Volgens Dagblad van het Noorden was E. een verhuurder van bungalows en wisten de overvallers dat hij een kluis had waar hij geld in bewaarde.

Hoe ze dat wisten, is niet opgehelderd. Hoe groot het bedrag was dat ze uiteindelijk buitmaakten, is ook niet bekend.