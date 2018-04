Alvast parttime met pensioen: zo regel je dat

Dat hoeft niet. De meeste pensioenfondsen bieden de mogelijkheid van een deeltijdpensioen. Je haalt dan een gedeelte van je opgebouwde pensioenkapitaal naar voren, meestal mag je zelf weten hoeveel. Dat betekent wel dat het pensioeninkomen na pensionering lager zal zijn. Je maakt nu immers al wat op. En over de dagen dat je niet werkt bouw je geen pensioen meer op.

Maar als je het handig aanpakt, hoeft het nu ook weer niet zoveel te schelen. Stel, je wilt vijf jaar voor je pensioen terugschakelen van fulltime naar drie dagen per week. Om de schade te beperken kun je eerst eens uitrekenen of je bijvoorbeeld kunt volstaan met één dag pensioenuitkering per week. Is de andere dag op te vangen met spaargeld en een paar besparingen?

Belastingvoordeel

Voordeel(tje) is alvast dat je van een lager brutosalaris vaak meer overhoudt doordat je minder belasting gaat betalen. Dat is te checken op loonwijzer.nl, via de bruto/netto-check. Aangenomen dat die ene dag is gedekt, kun je voor de andere dag deeltijdpensioen aanvragen.

Eén dag pensioen naar voren halen, kost per jaar ongeveer 2 procent aan pensioenuitkering later, zegt Jack van Dongen van financieel adviesbureau Pura. Begin je hiermee vijf jaar voor je pensionering, dan zul je daarna jaarlijks 10 procent minder pensioen binnenkrijgen. Stel, je verdient nu 3.000 euro bruto per maand en het volledige pensioeninkomen zou op 2.275 euro bruto per maand komen. Door die ene opgenomen dag per week mis je na pensionering dan een brutobedrag van 227,50 euro (netto 175 euro) per maand. Check ook de site van je pensioenfonds. Vaak kun je daar voorlopige berekeningen maken.

Eindstreep

Deze berekening is inclusief de hogere belasting die je betaalt over de naar voren gehaalde pensioenuitkering. Na je AOW-leeftijd betaal je over de eerste twee belastingschijven een lager tarief. Wie erg van de fiscale sommetjes is, zal het niet leuk vinden om nu meer belasting over het opgespaarde bedrag te betalen dan na de AOW-leeftijd.

Verder pakt het deeltijdpensioen puur rekenkundig bezien ongunstiger uit naarmate je langer leeft, zegt pensioenadviseur Van Dongen. Haal je voor één dag per week een brutobedrag van bijvoorbeeld 600 euro per maand aan pensioen naar voren, dan is dat voordelig tot ongeveer je dertiende pensioenjaar, dus tegen je tachtigste. Daarna blijf je elk jaar keurig die 175 euro netto per maand inleveren, terwijl je in feite al genoeg hebt ‘betaald’ voor wat je voor je pensionering uitgekeerd hebt gekregen.

Gezondheid

Jammer, maar misschien wel overkomelijk als parttime werken je helpt de eindstreep te halen. Volgens Marike Knoef, hoogleraar empirische micro-economie in Leiden, heeft het deeltijdpensioen duidelijke welvaartseffecten. „Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat minder werken op latere leeftijd beter is voor de gezondheid. Als je ouder wordt, heb je meer tijd nodig voor herstel. Er is een grote behoefte aan het deeltijdpensioen, maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt.”

Adviseur Van Dongen denkt dat het deeltijdpensioen de toekomst heeft. Veel mensen die nu begin zestig zijn kunnen het zich volgens hem best veroorloven. „Meestal hebben zij een heel goed pensioen opgebouwd.”

Echt geluk heb je als in jouw cao het zogeheten generatiepact is opgenomen, een voordelige variant van het deeltijdpensioen. Ga je een paar jaar voor je pensioen parttimen, dan vult je werkgever een deel van het gemiste salaris aan én blijf je over alle dagen pensioen opbouwen.