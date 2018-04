Zware celstraffen voor zes Vietnamese activisten

Zes prominente Vietnamese activisten zijn donderdag tot forse gevangenisstraffen tot vijftien jaar veroordeeld. De zes zijn schuldig bevonden aan pogingen om het volksbestuur van de communistische eenpartijstaat omver te werpen, meldt persbureau Reuters.

Onder de veroordeelden was mensenrechtenactivist en jurist Nguyen Van Dai, die de zwaarste straf van vijftien jaar cel kreeg. Hij moet daarna nog eens vijf jaar huisarrest uitzitten. Nguyen Van Dai is oprichter van een mensenrechtencomit√©. Hij werd samen met zijn assistent eind 2015 opgepakt. Aanvankelijk werd hij beschuldigd van het produceren van anti-staatspropaganda, later werd dat het “ontplooien van activiteiten die tot doel hadden het volksbestuur omver te werpen”. Hij zat eerder al een gevangenisstraf van vier jaar uit. Later zette hij de organisatie Broederschap voor Democratie op.

Nog eens vijf andere critici van de regering zijn veroordeeld tot celstraffen tussen de zeven en twaalf jaar. Zij behoorden ook tot de Broederschap voor Democratie. Vier van deze activisten kregen, net als Nguyen Van Dai, huisarrest opgelegd. Op basis van welk bewijs de zes zijn veroordeeld, is onbekend.

Amnesty: censuur door Hanoi

Vietnam staat bekend om zijn strenge regels en censuur op boodschappen die de heersende partij onwelgevallig zijn. Eerder deze week noemde Amnesty International het regime in Hanoi “een van de grootste gevangennemers van vreedzame activisten”. Volgens de organisatie zijn er in Vietnam momenteel ten minste 97 politieke gevangenen. Het proces tegen de zes is volgens Amnesty “oneerlijk” verlopen.