VVD wil spoedprocedure tegen verspreiding naaktbeelden

De VVD wil dat slachtoffers van wraakporno sneller naar de rechter kunnen stappen om de verspreiding van belastende beelden te voorkomen. Dit staat in een voorstel van Tweede Kamerlid Sven Koopmans dat hij donderdag presenteert. Hij wil een spoedprocedure instellen zodat slachtoffers naar de rechter kunnen stappen voor de daadwerkelijke verspreiding begint.

De VVD’er baseert zijn plan op de procedures die bestaan in het octrooi- en patentenrecht. Mensen die weten dat er belastende beelden van hen bestaan, kunnen in het gewenste systeem van Koopmans verspreiding hiervan vooraf strafbaar stellen via de rechter. Dit zou moeten voorkomen dat de beelden (verder) verspreid worden.

Zware boetes

Koopmans pleit ook voor hogere boetes voor de verspreiders van belastende beelden, zowel voor gewone burgers als voor media. Hij verwijst naar een vrouw wier Dropbox-account werd gehackt, waarna filmpjes van haar in lingerie en naaktfoto’s werden verspreid, onder meer via de website Dumpert.

“De rechter heeft geoordeeld dat Dumpert strafbaar handelde, maar de site hoefde alleen de advertentie-inkomsten terug te betalen. Ik vind dat schandelijk, het platform profiteert van het illegaal verspreiden van belastende beelden. Daar horen zware boetes op te staan.”

Het verspreiden van naaktbeelden tegen iemands zin is een groeiend probleem. Wie profiteert van de verspreiding van wraakporno?

Recht om vergeten te worden

Ook wil Koopmans de procedures gelijk trekken die slachtoffers moeten doorlopen om aanspraak te maken op het zogenoemde recht op vergetelheid. In het huidige systeem hebben websites allemaal een eigen formulier, waardoor slachtoffers op verschillende plaatsen moeten vragen om verwijdering van belastende beelden.

“Het mooiste zou zijn als er één formulier komt dat voor alle platforms geldt, van Dumpert tot Google en Facebook. De termijn waarop de vergetelheidsverzoeken behandeld worden, zal korter worden als er niet allerlei verschillende verzoeken afgehandeld worden.”

Koopmans presenteert donderdag zestien voorstellen aan de Tweede Kamer, ook zegt hij in gesprek te zijn met “internationale partijen” als Google en Facebook.