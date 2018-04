Topman Dick Boer vertrekt bij Ahold Delhaize

Topman van Ahold Delhaize Dick Boer vertrekt per 1 juli bij het supermarktconcern. Hij wordt opgevolgd door Frans Muller, die nu zijn plaatsvervanger is, meldt Ahold Delhaize donderdagmorgen. Het bedrijf maakte ook bekend dat voormalig ING-topman Jan Hommen president-commissaris wordt.

Boer staat sinds 2013 aan het roer bij Ahold, waar hij in 1998 kwam werken. Toen dat bedrijf, onder andere eigenaar van supermarktketen Albert Heijn, in 2016 samensmolt met het Belgische Delhaize, werd Boer algemeen directeur van het fusiebedrijf.

‘Logisch moment’

Nu de fusie is afgerond, vindt Ahold Delhaize het tijd dat iemand anders de organisatie gaat leiden. Boer zegt dat hij het leiderschap over Ahold Delhaize “met groot genoegen” overdraagt aan Muller. “Dit is een logisch moment voor mij om een stap terug te doen”, aldus de 60-jarige topman. Boer blijft Ahold Delhaize na zijn vertrek als directeur nog tot medio 2019 adviseren. Daarna gaat hij met pensioen.

Lees ook dit interview dat NRC in december met Boer had over de stand van zaken bij fusiebedrijf Ahold Delhaize: ‘Onze bezorging van verse producten, daar kan Amazon jaloers op zijn’

Hommen (74) treedt na de jaarvergadering aankomende woensdag aan als president-commissaris. Hij volgt de Zweed Mats Jansson op als hoogste toezichthouder van Ahold Delhaize. Van 2013 tot 2016 bekleedde hij de functie ook al. Hommen is nu de vicevoorzitter van de raad van commissarissen. Naast Jansson vertrekken twee andere toezichthouders, Johnny Thijs en Patrick De Maeseneire. Zij hebben niet genoeg tijd meer voor hun werk bij Ahold Delhaize, aldus het bedrijf.

Ahold Delhaize beleefde in 2017 een goed jaar. De winst steeg met bijna 70 procent naar 1,8 miljard euro. Dat had het bedrijf in belangrijke mate te danken aan de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Ahold Delhaize behaalt daar zo’n tweederde van zijn omzet.