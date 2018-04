Topman Danske Bank afgezet na witwasschandaal

De Deense bank Danske heeft topman Lars Moerch afgezet, meldt persbureau Reuters. De afzetting volgt op een golf van kritiek nadat bekend werd dat de Estse tak van de bank betrokken was bij witwassen. De krant Berlingske onthulde in februari dat de top van Danske al jaren wist van de misstanden, maar pas vorig jaar een onderzoek instelde.

Moerch was ten tijde van de fraude persoonlijk verantwoordelijk voor de activiteiten van de Deense Bank in de Baltische staten, waaronder in Estland. Volgens een verklaring van de bank legt hij zijn taken per direct neer, formeel loopt zijn contract af in oktober 2019. Tot die tijd blijft hij salaris ontvangen. Het is niet duidelijk of hij daarnaast een ontslagvergoeding krijgt.

In 2013 werd bekend dat het Brits-Russische bedrijf Lantana LLP, dat een rekening had bij de Estse tak van Dankse, valse informatie had verstrekt aan het Britse handelsregister. Lantana stelde dat de rekening niet werd gebruikt, terwijl er dagelijks grote transacties plaatsvonden. Zo kon een vooralsnog onbekend bedrag worden witgewassen. Volgens Berlingske gaat het om miljarden euro’s.

Bij de fraude zouden drie medewerkers van de inmiddels failliete Russische bank Promsberbank betrokken zijn. Igor Poetin, de 64-jarige neef van de Russische president Vladimir Poetin, zat in de directie van de bank.

Magnitsky-affaire

De financieel toezichthouder in Estland onderzoekt momenteel of Danske informatie heeft achtergehouden over de witwaspraktijken. Intern onderzoek door de bank liet zien dat Lantana en zo’n twintig andere ondernemingen met rekeningen bij de bank grote bedragen heen en weer schoven.

Het is niet de eerste keer dat de Estse tak van de Deense bank in verband wordt gebracht met witwaspraktijken met Russisch geld. Momenteel wordt onder meer onderzocht of de bank een aandeel had in de zogeheten Magnitsky-affaire, waarbij 230 miljoen dollar gestolen belastinggeld werd witgewassen. De bank zou mogelijk miljoenen euro’s hebben doorgesluisd. Ook was Danske betrokken bij het witwassen van miljarden uit Azerbajdzjan.