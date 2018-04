Lavasbrood

Dit brood is het lekkerst als u het meteen eet. U kunt het in een gewone oven bakken en dan de hoogste stand gebruiken.

Verwarm de oven voor op hoge stand. Los de gist en suiker op in een halve deciliter water; roer het mengsel glad. Zeef de bloem boven een beslagkom en roer het zout erdoor. Kneed het deeg machinaal, het wordt dan homogener en soepeler. Doe de bloem in een keukenrobot, plaats het antispatdeksel en voeg de gistoplossing toe via de vulopening terwijl de machine draait. Voeg het resterende water en de olie toe. Het deeg is gereed wanneer het nog wat plakkerig aanvoelt, maar loslaat van de mengkom (2-3 minuten).

Maak van het lavaşdeeg een bal en laat hem afgedekt een uur rijzen op een warme plek. Verdeel het deeg in vier porties en maak van elke portie een bal. Bestuif het werkvlak met flink wat bloem en rol elke deegbal uit tot een flinterdunne lap. Klap de deeglap vervolgens dubbel en rol hier overheen. Beide lagen moeten aan elkaar plakken, maar er mag geen enkelvoudige laag ontstaan. Herhaal dit bij de overige deegballen. Bak de lavasşbroden in een steenoven gedurende 3-4 minuten. De broden mogen niet teveel kleur krijgen en zijn klaar als het souffleereffect goed zichtbaar is. Borstel met een droge kwast eventuele bloemresten er vanaf.