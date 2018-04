Sierra Leone kiest oppositieleider als president

Oppositieleider Julius Maada Bio is woensdag verkozen als president van Sierra Leone. Enkele uren later werd hij ingezworen als leider van het West-Afrikaanse land, meldt persbureau AP. Het is de eerste keer in tien jaar dat een lid van de oppositiepartij de verkiezingen wint. Maada Bio behaalde ruim 51 procent van de stemmen.

Meer dan tweeënhalf miljoen Sierra-Leoners gingen naar de stembus, een opkomst van 81 procent. Maada Bio nam het op tegen Samura Kamara, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Kamara stond in de peilingen op kop maar eindigde met 48,2 procent van de stemmen.

Een nieuw tijdperk

Maada Bio zei bij zijn beëdiging dat een nieuw tijdperk is aangebroken. Tijdens zijn toespraak zei de nieuwe president alle inwoners van het land te zullen bedienen.

“De inwoners van deze natie hebben gekozen voor een nieuwe afslag. We hebben maar een land, Sierra Leone. We zijn samen een volk.”

Maada Bio deed in 2012 voor de eerste keer mee met de verkiezingen, toen verloor hij van de zittende president Ernest Koroma. Koroma was dit jaar niet verkiesbaar, hij heeft al twee termijnen gediend.

Oud-militair Maada Bio staat aan het hoofd van een natie in crisis. Sierra Leone was een van de landen die het zwaarst getroffen is door de ebola-uitbraak tussen 2014 en 2016. Ook vinden er in het land regelmatig aardverschuivingen plaats, als gevolg van te snelle ontbossing. In augustus zorgde een grote verschuiving in de hoofdstad Freetown voor de dood van meer dan duizend Sierra-Leoners.