Senaat Mexico wil grenssamenwerking VS beëindigen

De Mexicaanse senaat wil dat de regering alle samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van migratie en veiligheid opschort. Dat meldt persbureau Reuters. De oproep is een reactie op het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump om militairen naar de zuidgrens de sturen.

Mexicaanse senatoren namen unaniem een motie aan, waarin ze hun ongenoegen uiten over de harde taal van Trump jegens Mexico. Daarin noemen ze zijn laatste plan voor militaire grensbewaking “de zoveelste belediging”.

Woensdagavond ondertekende Trump een verklaring om de nationale garde te sturen. Deze militairen maken deel uit van de reservestrijdkrachten en werden ook tijdelijk door de voorgaande presidenten Bush en Obama gestuurd om de grens te bewaken.

‘Gedrag Trump is respectloos’

De Amerikaanse president heeft meerdere keren gesuggereerd dat Mexico niet genoeg doet om illegale migratie en drugssmokkel tegen te gaan. Ook heeft hij gedreigd een vrijhandelsverdrag met Mexico te beëindigen als ze niet mee zouden werken. De Mexicaanse senaat schrijft nu:

“Trumps gedrag is continu en systematisch niet alleen respectloos geweest, maar ook beledigend. Het is gebaseerd op vooroordelen en desinformatie en de president maakt herhaaldelijk gebruik van dreigingen en chantage.”

De oproep van de senaat is verder niet bindend en het is dus niet duidelijk wat de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto ermee zal doen. Minister Luis Videgaray (Buitenlandse Zaken) zegt in een verklaring volgens Reuters dat hij contact blijft onderhouden met het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Tegelijkertijd concludeert de minister dat de verdere “militarisering van de grens” de samenwerking tussen beide landen “ernstig zou schaden”.

Geen financiering grensmuur

Er is nog weinig bekend over het plan van Trump, ook is niet duidelijk hoeveel militairen hij wil sturen. De president moet het voorstel nog afstemmen met de gouverneurs van de vier Amerikaanse staten aan de grens, waaronder Texas en Californië.

Een van Trumps belangrijkste campagnebeloftes was de bouw van een muur aan de grens met Mexico, maar het is de president nog niet gelukt om deze betaald te krijgen. Totdat de financiering van 25 miljard dollar (zo’n 20 miljard euro) rond is, wil hij dat militairen helpen met de grensbewaking.