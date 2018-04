Rechtse elite eist bescherming Duitse grenzen

Deze keer komt het initiatief voor een aanklacht tegen de Duitse vluchtelingenpolitiek van de elite. Na de betogingen van Pegida de afgelopen jaren en de verkiezingswinst van de AfD in september, heeft nu een groep schrijvers, rechters, ingenieurs, politieke activisten, artsen en hoogleraren een noodkreet geslaakt.

Met een manifest dat uit slechts twee zinnen bestaat, hebben ze een nieuwe stem gegeven aan de onvrede over het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Merkel. „Met toenemende verbazing constateren we hoe Duitsland beschadigd wordt door de massale illegale immigratie. We verklaren ons solidair met degenen die ervoor demonstreren om de rechtsstatelijke orde aan de grenzen van ons land te herstellen.”

78.000 ondertekenaars

De Duitse media hadden aanvankelijk weinig aandacht voor deze verklaring, die half maart werd gepubliceerd en alleen ondertekend kon worden door mensen uit de artistieke, academische en journalistieke wereld. Van de meeste ondertekenaars – onder wie econoom en immigratiecriticus Thilo Sarrazin, de populaire schrijver Uwe Tellkamp en journalist Henryk Broder – was wel bekend hoe ze erover dachten.

Maar toen er 2018 ondertekenaars waren besloot men de lijst open te stellen. Inmiddels is de ‘Gemeinsame Erklärung 2018’, zoals het manifest heet, ondertekend door meer dan 78.000 mensen.

De bedoeling is er een petitie van te maken, waarin van de Bondsdag geëist wordt „de controle van de grenzen tegen het illegaal betreden van het staatsgebied te herstellen”. Een commissie zou ingesteld moeten worden om de regering voorstellen te doen hoe een eind te maken aan „het verlies aan controle dat veroorzaakt is door de ongeremde migratie”.

Deze commissie zou ook moeten adviseren hoe hulp verleend kan worden aan degenen „die werkelijk bedreigd worden door politieke vervolging en oorlog en waar dit idealiter zou moeten gebeuren”. Een petitie met 50.000 handtekeningen is al voldoende om op de agenda te komen van een commissie van de Bondsdag, met spreekrecht voor de indieners.

Welke massale migratie?

De kwestie kreeg extra aandacht, toen weekblad Die Zeit onthulde dat een deel van de aanvankelijke ondertekenaars elkaar twee keer per jaar treft in Berlijn: een salon voor conservatieve intellectuelen van verschillend pluimage. Critici van de verklaring stellen dat er van massale ongeremde migratie geen sprake is. Sinds 2015, toen de 890.000 asielzoekers naar Duitsland kwamen, is de toestroom sterk afgenomen – tot 187.000 in 2017.

Ook verwijten critici de prominente ondertekenaars dat ze gemene zaak maken met radicaal rechtse figuren, die ook ondertekend hebben. Schrijfster en jurist Juli Zeh (van de roman Ons soort mensen) bracht tegen de verklaring in dat de komst van de asielzoekers niet illegaal was of is – en toonde zich bereid hierover in debat te gaan met collega-bestsellerschrijver Uwe Tellkamp (De Toren).

Tellkamp was al voor de verklaring middelpunt van een controverse, nadat hij in een openbare discussie over de vluchtelingen had gezegd dat „de meesten niet voor oorlog en vervolging vluchten, maar hier komen voor de sociale voorzieningen – meer dan 95 procent”. Zijn uitgeverij Suhrkamp Verslag schrok daar zó van, dat die via Twitter liet weten dat de opvatting van Tellkamp niet die van de uitgeverij was.