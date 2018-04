Puigdemont komt op borgtocht vrij

Carles Puigdemont mag vrij komen in afwachting van zijn mogelijke uitlevering. Dat heeft de Duitse rechter donderdag besloten. De Duitse rechter acht de zware aanklacht tegen de Catalaanse separatistenleider, namelijk rebellie, ongegrond.

De Duitse justitie had de rechter op verzoek van Spanje om uitlevering gevraagd. Die laatste oordeelt nu dat de Catalaanse separatistenleider niet kan worden uitgeleverd op basis van rebellie, waar Puigdemont in Spanje van verdacht wordt. Naast rebellie wordt Puigdemont ook misbruik van overheidsgeld ten laste gelegd, een aanklacht waar een minder zware straf op staat.

Opsteker

De rechter gaat nu kijken nu of de verdenking van misbruik van overheidsgeld voldoende is om Puigdemont toch nog over te dragen aan de Spaanse aanklager. De aanklacht van opruiing was al eerder komen te vervallen. Dat de aanklacht van rebellie nu ook vervalt, is een opsteker voor Puigdemont. In Spanje kan hij namelijk alleen berecht worden voor hetgeen hij is uitgeleverd. Op misbruik van overheidsgeld staat een aanzienlijk lichtere straf dan op rebellie.

Eind maart werd de afgezette Catalaanse president net over de grens in de Duitse staat Sleeswijk-Holstein opgepakt op gronde van een Europees arrestatiebevel. Dat had Spanje tegen hem uitgevaardigd.

Afscheidingsstrijd

Het was de tweede keer dat Spanje een arrestatiebevel tegen hem uit liet gaan. De Spaanse justitie wil Puigdemont vervolgen voor diens rol in de Catalaanse afscheidingsstrijd eind vorig jaar. Puigdemont wordt ervan beschuldigd het afscheidingsreferendum te hebben laten doorgaan, ondanks dat dit in strijd was met de Spaanse grondwet. Spanje probeerde de stembusgang te verhinderen, maar een meerderheid stemde toch voor. Daarop probeerde Puigdemont de onafhankelijkheid van Catalonië uit te roepen.