Oud-president Lula moet nu toch echt de cel in

Het spel is voorbij, het doek gevallen: de linkse oud-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (72) kan binnen enkele dagen worden gearresteerd en achter de tralies verdwijnen. Het Hooggerechtshof wees een half uur na middernacht lokale tijd in de hoofdstad Brasilia, na een ruim 10 uur durende sessie, het door Lula’s advocaten aangespannen habeas corpus af.

Lula hoopte op vrije voeten te kunnen blijven tot dat alle juridische mogelijkheden en beroepszaken tegen zijn veroordeling waren uitgeput, maar met deze uitspraak in Lula in wezen ‘vogelvrij’ verklaard. 6 van de 11 rechters verwierpen het habeas corpus, 5 rechters stemden in Lula’s voordeel.

De ooit zo alom geliefde Lula die het van schoenpoetser en metaalbewerker tot president bracht, is veroordeeld tot 12,5 jaar celstraf in de grote corruptiezaak Operatie Lava Jato (Wasstraat) voor witwassen en corruptie.

Steekpenningen

Volgens rechter Sérgio Moro die belast is met deze grootste corruptiezaak uit de Braziliaanse geschiedenis, waar al meer dan honderd politici en topfunctionarissen in veroordeeld zijn, heeft de linkse oud-president steekpenningen aangenomen in de vorm van een strandhuis ter waarde van 2,2, miljoen real (535,000 euro).

Dit huis, aan de kust in deelstaat Sao Paulo kreeg hij cadeau van bouwonderneming OAS in ruil voor lucratieve contracten die Lula regelde voor het bedrijf bij het semi-staatsoliebedrijf Petrobras. Lula ontkent dit, volgens hem is zijn veroordeling politiek gemotiveerd: in de peilingen leidt hij met meer dan 30 procent de aankomende presidentsverkiezingen in oktober.

Lula wil voor de derde keer president van Brazilië worden, maar nu hij binnen enkele dagen kan worden gearresteerd lijkt dat van de baan, bovendien kunnen veroordeelde politici zich niet kandidaat stellen. Toch zijn juristen verdeeld, zelfs vanuit de gevangenis zouden er nog mogelijkheden zijn voor Lula.

Polarisatie

De Brazilianen zijn volledig verdeeld over de zaak Lula het veroorzaakt een ongekende polarisatie in het land die naarmate de verkiezingen naderen nog veel erger zal worden, zo is de verwachting. In aanloop naar de stemming van woensdag protesteerden zowel voor als tegenstanders in alle grote steden in het land. Tegenstanders schreeuwden leuzen als ‘Lula na cadeia’, Lula moet de bak in! En zijn aanhangers riepen om zijn vrijheid, ‘Lula livre!’

Foto: Fernando Bizerra Jr./EPA

Lula, president tussen 2003 en 2011 is een van de meest invloedrijke personen in het land: hij is enorm geliefd, maar wordt ook diep gehaat. Voor zijn aanhangers is Lula, die ook internationale faam kreeg, een bijna mythische figuur: zelf afkomstig uit een straatarm gezin, lukte het hem om het van analfabeet en schoenpoetser tot president te schoppen.

Tijdens zijn presidentschap groeide de Braziliaanse economie met maar liefst 7,5 procent. Het lukte 40 miljoen Brazilianen dankzij Lula’s overheidsprogramma’s – gezinsuitkeringen, hongerbestrijding, toegang tot kredieten, woningprojecten – uit de ergste armoede omhoog te klimmen.

Dit was revolutionair voor Brazilië, een van de meest ongelijke landen ter wereld, met een diepgeworteld klassensysteem. Maar voor zijn tegenstanders is Lula juist de belichaming van het Lava Jato, hij zou het meesterbrein zijn binnen dit enorme corruptiekartel.

Jair Bolsonaro

Nu Lula ‘s arrestatie in theorie ieder moment kan plaatsvinden zijn alle ogen gericht op de tweede grote kanshebber om de nieuwe president van Brazilië te worden: Jair Bolsonaro. Dat is een oud-militair met een extreem-rechtse ideeën en uitspraken tegen onder meer homo’s, is een voorstander van versoepeling van de wapenwetgeving en verheerlijkt de militaire dictatuur in Brazilie (1964-1985).

Bolsonaro is een van de weinige politici nog niet verband wordt gebracht met Lava Jato, en veel Brazilianen zien in hem een sterke man die het land uit de zowel de economische als de morele puinhoop moet halen.