Ook een Tesla in rust kan zijn bijdrage leveren aan duurzaamheid

Dat moet een extra fijn gevoel geven. Rijden in een schone Tesla is al heel wat. En het is nog mooier als die stoere auto ook zijn steentje aan de verduurzaming bijdraagt op het moment dat hij voor de deur ogenschijnlijk niets staat te doen.

Hoe? Ruim honderd klanten van energiebedrijf Vandebron doen mee aan een proef die een mooi licht werpt op de toekomst. Door de toename van wisselvallige stroomopwekkers als zonnepanelen en windmolens wordt het balanceren van het stroomnet een steeds grotere uitdaging. Zeker ook als aan de vraagkant de fluctuaties groter worden. Bijvoorbeeld als die Tesla aan het begin van de avond aan het opladen is. Net als de elektrische auto van de buren.

Die dreigende onbalans is een grote zorg voor TenneT, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet. Samen met Vandebron gebruiken zij de ruim honderd Tesla-bezitters als een soort bekken: als de vraag relatief groot is of het aanbod relatief klein, wordt het opladen van de Tesla gestaakt. In de praktijk kan Vandebron dan de flexibiliteit van het laden – of beter niet laden – van elektrische auto’s aanbieden aan TenneT. Dat komt per megawatt op de zogeheten biedladder.

De Tesla-rijders die aan de proef meedoen verdienen gemiddeld 250 euro met de deelname. Dat bedrag hangt af van de hoeveelheid kilometers die zij maken. Of beter gezegd: hoe vaak zij opladen.

De accu leegtrekken

Voor TenneT is het niet de enige proef waarbij de burger wordt ingeschakeld om voor balancering van het net te zorgen. In Duitsland gebeurt iets vergelijkbaars met huisbatterijen. Zelfde principe, alleen zo’n accu zit niet in een auto.

De Tesla’s spelen nu nog geen grote rol, maar dat verandert als elektrisch rijden echt populair wordt. En in de toekomst kan het ‘op- en afregelen’ nog verder gaan: bijvoorbeeld als de accu van een elektrische auto met toestemming van de eigenaar wordt leeggetrokken als er elders stroom nodig is. Later in de nacht kan dan weer worden opgeladen.

Dat klinkt als verre toekomstmuziek, maar dat kan je ook denken van een proef van TenneT met een autoproducent die toch al binnenkort van start gaat. Daarbij krijgen auto’s een sensor die aan TenneT – ook in Duitsland actief – doorgeeft wat voor weer het is. Hoe sneller de netbeheerder weet dat het ergens bewolkt of stormachtig is, des te sneller kunnen maatregelen worden genomen. Of in jargon, dan kan er op- of afgeregeld worden.