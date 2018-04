Onderzoeker Stalin-terreur blijft in de cel voor ‘illegaal wapenbezit’

De Russische activist Joeri Dmitriëv, een van de belangrijkste onderzoekers van de Stalin-terreur ten tijde van de Sovjet-Unie, is afgelopen donderdag vrijgesproken van het maken van ‘pornografische’ foto’s van zijn minderjarige, aangenomen dochter.

De rechtbank in Petrozavodsk achtte Dmitriëv wel schuldig aan „illegaal wapenbezit” – bij huiszoeking werd in zijn woning een oud, niet functionerend jachtgeweer aangetroffen. De rechtbank veroordeelde Dmitriëv daarvoor tot een celstraf van 2,5 jaar – waardoor de mensenrechtenactivist nog niet vrij komt.

Joeri Dmitriëv is meer dan dertig jaar lang op zoek geweest naar de graven van de Russiche burgers die zijn geëxecuteerd onder Stalin. De ongeschoolde historicus ontdekte als eerste massagraven in de regio Karelië, zoals bij Sandarmoch.

Belangrijke herdenkingsplek

Met de hulp van anderen wist hij de namen van geëxecuteerden te koppelen aan de graven. Het massagraf bij Sandarmoch groeide in de afgelopen jaren uit tot een belangrijke herdenkingsplek.

In de afgelopen jaren is er steeds minder ruimte gekomen in Rusland voor onderzoek naar de misdaden van het stalinisme. Eind 2016 werd Dmitriëv opgepakt, vanwege foto’s van zijn naakte pleegdochter Natasja, die de politie op zijn computer vond. Dmitriëv stelde dat hij de fysieke ontwikkeling van zijn dochter bijhield voor de kinderbescherming. Volgens de Russiche justitie was het ‘kinderporno’. Verschillende experts hebben dit echter bestreden.