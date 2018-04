'Hij praat met iedereen, ook met de poetsjuffrouw'

Frans Muller stond al zeker twee jaar aan het hoofd van de Belgische supermarktketen Delhaize toen zijn voorganger, Pierre-Olivier Beckers, op een middag zijn kantoor inliep. Meteen viel hem op dat nergens boeken stonden, dat aan de muur niet eens een foto hing. „Zijn kamer was nog net zo leeg als toen hij hem kreeg”, herinnert Beckers zich. „Toen dacht ik: dit is duidelijk iemand die hier niet graag zit.”

De anekdote is typerend voor de manier waarop Muller bedrijven leidt, zeggen ook anderen die hem als topman kennen. De Nederlander is niet iemand die op de bovenste verdieping van het hoofdkantoor strategische plannen bedenkt en vervolgens uitstort over het bedrijf. Hij is een topman die graag in zijn winkels komt en praat met de mensen die er werken.

Deze zomer neemt de 57-jarige Muller de leiding over bij Ahold Delhaize, zo werd donderdagochtend bekend. De koers steeg donderdag met 1,6 procent. Muller wordt de opvolger van Dick Boer, die sinds de fusie in 2016 bestuursvoorzitter was. Voor Boer voelt het als „een logisch moment” om afscheid te nemen, omdat de fusie van Ahold en Delhaize inmiddels voor een groot deel is afgerond.

Met Muller krijgt het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf straks een „echte verbinder” als baas, meent ook de Belgische retaildeskundige Jorg Snoeck. „Hij praat met iedereen in zijn organisatie, ook de poetsjuffrouw”, zegt hij. „En hij luistert heel goed. Dat heeft hij altijd al gedaan, hoor ik van mensen die hem al jaren kennen.”

‘Architect van fusiebedrijf’

Die eigenschap kwam Muller, geboren in Amstelveen en opgegroeid in Haarlem, de afgelopen jaren goed van pas. Na de fusie tussen Ahold en Delhaize was de bedrijfseconoom binnen de nieuwe raad van bestuur verantwoordelijk voor het integreren van beide supermarktbedrijven. Hij is de „architect” van het fusiebedrijf, meent Snoeck.

Een echte ‘kruidenier’, zoals zijn voorganger Dick Boer vaak wordt genoemd, is Muller niet. Na zijn opleiding ging hij eerst aan de slag bij een adviesbureau, waarna hij bijna tien jaar werkte voor de goederentak van KLM. De detailhandel betrad hij pas in 1997, toen hij de overstap maakte naar groothandelaar Makro. Daar werkte hij zich in korte tijd op tot directeur.

Een paar jaar nadat Makro werd overgenomen door de Duitse detailhandelaar Metro promoveerde Muller tot hoofd van Metro Cash & Carry, de bedrijfstak waaronder ook elektronicaketen Media Markt viel. De stap naar de hoogste functie binnen het bedrijf wist hij niet te maken. In 2013 werd hij, vanwege tegenvallende resultaten, aan de kant geschoven.

Nog datzelfde jaar kreeg Muller een herkansing bij Delhaize, waar topman Beckers kort daarvoor had aangekondigd te willen vertrekken. Dat die keuze zo snel was gemaakt, had volgens zijn voorganger onder meer te maken met zijn uitgebreide internationale ervaring. Alleen al voor KLM werkte hij bijvoorbeeld in Australië, Azië en Oost-Europa.

Maar naast zijn cv maakte Muller ook indruk met zijn persoonlijkheid, zegt Beckers. „Hij is een zachtaardig persoon. Maar als hij zich eenmaal ergens in vastbijt, laat hij niet meer los.” Bovendien is Muller niet bang zich te bedenken, mocht hij aanvankelijk een verkeerde inschatting hebben gemaakt. „En dat is goed in een wereld die snel verandert.”

In zijn eerste jaar bij Delhaize stond Muller meteen een zware klus te wachten: hij moest het bedrijf stroomlijnen, ontsloeg bijna tweeduizend werknemers in België en verkocht dochterbedrijven in onder meer Bulgarije en Bosnië-Herzegovina. Twee jaar later moest hij op het hoofdkantoor in Molenbeek de fusie met de grote concurrent Ahold verkopen.

Amerikaanse oostkust

Al die besluiten kon de nieuwe topman volgens retailexpert Snoeck heel gemakkelijk verdedigen met zijn visie. „Muller vindt dat je nooit nummer drie in een land moet willen zijn. Altijd nummer één of twee.” Door alleen te blijven had Delhaize die positie aan de Amerikaanse oostkust nooit gekregen, samen met Ahold wel.

Dat Muller pas relatief kort bij Delhaize werkt, hoeft volgens voormalig topman Beckers geen risico te zijn. Het werkt net zo goed in zijn voordeel: Muller neemt alle ervaring die hij in andere bedrijven heeft opgedaan mee naar Zaandam. Hij heeft een frisse kijk op zaken, net zoals hij vijf jaar geleden bij Delhaize had.

Snoeck deelt die gedachte. Door bij verschillende bedrijven en in verschillende landen te werken is hij telkens „de man van buitenaf”, aldus de retaildeskundige. „Hij is de Nederlandse zoon die overal over de wereld heeft gezworven en nu thuiskomt.”