Meer dan helft grote grazers Oostvaardersplassen dood

Meer dan de helft van de grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft de winter niet overleefd. Vooral de in maand maart stierven meer edelherten, paarden en runderen dan gebruikelijk, meldt Staatsbosbeheer donderdag. Van de ruim 5.200 dieren zijn er bijna 3.000 niet meer in leven. Vorige winter stierven tot mei in totaal maar 813 dieren.

Staatsbosbeheer spreekt van “bijzondere” weersomstandigheden. Een natte maand december en een koude maand maart zorgden ervoor dat met name jongere en oudere dieren sneller hun opgebouwde vet verbruikten.

Afgeschoten

De grazers die het niet overleefden zijn voor een groot deel afgeschoten. Staatsbosbeheer doet dat bij dieren die de winter waarschijnlijk niet halen.

In de maand maart alleen al stierven 1.155 dieren, 80 procent daarvan werd afgeschoten. De overige dieren stierven een natuurlijke dood. Staatsbosbeheer verwacht dat in april nog meer dieren zullen worden afgeschoten, begin mei volgt het eindrapport over de afgelopen winter.

Bijgevoerd

De afgelopen maanden is veel te doen geweest om het lot van de dieren in de Oostvaardersplassen. Actievoerders protesteerden tegen het niet bijvoeren van de dieren, wat zij zagen als overkomelijk dierenleed. Bosbeheerders werden bedreigd. Daarom werd besloten de grote grazers tegen het advies van deskundigen in alsnog bij te voeren.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer kan niet zeggen wat voor invloed het bijvoeren heeft gehad op de populatie. Of dieren de winter overleven, hangt uiteindelijk af van hun opgebouwde vetpercentages, zegt de woordvoerder. “We zien dat dieren het hooi heten, maar of het effect heeft moeten we nog zien. Veel mensen denken dat het bijvoeren het probleem oplost, maar dat is niet zo.” Omdat de spijsvertering van de dieren nu al op gang is, blijft Staatsbosbeheer wel bijvoeren totdat er genoeg te grazen is in het gebied.

De Oostvaardersplassen bouwden vorig jaar een grotere dierenpopulatie op dan gebruikelijk. Al in mei waren er 10 procent meer dieren in het gebied dan het gemiddelde sinds 2008, het jaar dat de populatiegroei afvlakte. Volgens Staatsbosbeheer kwam dit door de zachtere winters de jaren ervoor, waardoor er langer dan gebruikelijk voedsel aanwezig was.