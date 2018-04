Mark Zuckerberg: ‘Problemen Facebook gaan nog jaren duren’

Het gaat jaren duren voordat Facebook een oplossing heeft voor misbruik op het platform. En dan nog zijn problemen als nepnieuws en datadiefstal nooit helemaal uit te bannen. Dat zei Facebooktopman Mark Zuckerberg woensdagavond tijdens een wereldwijde persconferentie.

Elke maand zet Facebook stappen om de problemen op te lossen, verzekerde Zuckerberg, „maar zolang er mensen in Rusland worden betaald om onze systemen uit te buiten, voeren we een eeuwigdurende strijd.”

Nadat twee weken geleden bekend raakte hoe de politieke pr-firma Cambridge Analytica gestolen Facebookgegevens van miljoenen Amerikanen gebruikte om verkiezingen te beïnvloeden, maakt Facebook de grootste crisis door in zijn bestaan. Het bedrijf (jaaromzet 40,6 miljard dollar in 2017) verloor ruim 80 miljard dollar aan beurswaarde en toezichthouders over de hele wereld doen onderzoeken naar het datamisbruik. Het jongste schandaal komt bovenop kritiek over de verspreiding van nepnieuws op het platform en de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen door Russische trollen.

‘Het was mijn fout’

Zuckerberg probeert de afgelopen dagen met een charmeoffensief het vertrouwen van gebruikers terug te winnen. Er verschenen excuusadvertenties in dagbladen, hij schreef lange Facebookposts over strenge, nieuwe maatregelen en gaf interviews op tv - zeer ongebruikelijk voor de doorgaans mediaschuwe topman.

En nu was er dus ook een persconferentie van ruim een uur, waarin Zuckerberg diep door het stof ging. Facebook wordt door miljarden mensen ten goede gebruikt, benadrukte hij, „maar we hebben we niet genoeg gedaan om misbruik te voorkomen. We zagen niet volledig in wat onze verantwoordelijkheid was. En dat was een grote fout, het was mijn fout.”

Foto: Jose Miguel Gomez/REUTERS

Met de invoering van nieuwe privacymaatregelen probeert het bedrijf de kans op herhaling te voorkomen. De strenge nieuwe Europese privacyregels die eind mei ingaan, moeten voor Facebookgebruikers wereldwijd gaan gelden, zei Zuckerberg. Burgers krijgen door de regels meer mogelijkheden om hun data op te vragen en te verwijderen. Eerder kondigde Facebook aan apps van derden strenger te gaan controleren en heeft het de privacy-instellingen voor gebruikers overzichtelijker gemaakt.

Pijnlijk was het toen de topman moest toegeven dat externe partijen de afgelopen jaren op grote schaal openbare informatie van Facebookgebruikers hebben verzameld. Wie dat wilde kon zonder de naam van een Facebookgebruiker te kennen openbare berichten en andere publieke informatie van gebruikers opvragen. „Het is redelijk om te verwachten dat als je die optie aan had staan, iemand in de afgelopen jaren je publieke informatie heeft verzameld”, aldus Zuckerberg.

Hij doelde op een instelling waarmee gebruikers toestemming gaven om vindbaar te zijn voor anderen via hun emailadres of telefoonnummer in plaats van hun Facebooknaam. De toestemming kon makkelijk misbruikt worden om openbare gegevens in bulk te downloaden. De meeste Facebookgebruikers hadden de inmiddels verwijderde optie aan staan, stelde Zuckerberg.

Dat nieuws kwam bovenop een aankondiging op dezelfde dag dat de gegevens van tot wel 87 miljoen mensen in handen zijn gekomen van Cambridge Analytica. Eerdere schattingen gingen nog uit van ongeveer 50 miljoen gebruikers. De pr-firma heeft de data van tot 89.000 Nederlandse Facebookgebruikers buit gemaakt, vermoedt Facebook.

‘Je verknalt altijd wel iets’

Ook pijnlijk voor Zuckerberg was de vaststelling dat Facebook al sinds 2015 wist van het datamisbruik van Cambridge Analytica, maar pas twee weken geleden, na berichtgeving in de media, in actie kwam. Hoe kon dat? Cambridge Analytica maakte misbruik van het vertrouwen van Facebook, aldus Zuckerberg. „Niet om het nu te verdedigen, maar we hadden het idee dat onze relatie met mensen inhield dat wij hen gereedschappen gaven en dat het grotendeels de verantwoordelijkheid van die mensen was hoe ze die zouden gebruiken.”

En toen kwamen de vragen over Zuckerbergs eigen functioneren; vragen die hij duidelijk moeilijk vond om te beantwoorden. Hij erkende fouten te hebben gemaakt, bijvoorbeeld doordat hij niet inzag hoe snel nepnieuws zich in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen verspreidde. Is hij dan wel de juiste persoon om het miljardenbedrijf te leiden? „Als je iets bouwt als Facebook, waar geen precedent voor bestaat in de wereld, dan verknal je altijd wel iets”, aldus Zuckerberg. „Waar het volgens mij om gaat in het leven is dat je leert van je fouten.”