Rendanggate en de Maleisische variant

Herinnert u zich het opstootje dat twee jaar geleden uitbrak toen Jamie Oliver het waagde om op televisie chorizo in zijn paella te gooien? Heel Spanje viel over hem heen. Chorizo in de paella was heiligschennis, en Oliver moest met zijn tengels van de Spaanse keuken afblijven. Wel, afgelopen week konden we weer eens ouderwets meesmullen van zo’n internationale culinaire rel. Heerlijk.

Deze keer was het niet Spanje dat op zijn achterste benen ging staan, maar Maleisië en Indonesië. Wat was er gebeurd? In het Britse programma MasterChef – een televisiekookwedstrijd die over de hele wereld eigen uitvoeringen kent, maar die in 1990 begon op de BBC; de oerversie dus – liet de in Maleisië geboren deelnemer Zaleha Kadir Olpin haar chicken rendang proeven aan juryleden Gregg Wallace en John Torode. Daarop beklaagt Wallace zich dat de kippenhuid niet krokant is. Op dat voor hem typerende toontje, dat het midden houdt tussen die van een teleurgestelde vader en een verontwaardigde kleuter, zegt hij: „The chicken skin isn’t crispy. It can’t be eaten. But all the sauce is on the skin I can’t eat.”

Wanneer Olpin vanwege dat kippenvelletje naar huis wordt gestuurd, breekt op de sociale media de pleures uit. Rendang, een stoofgerecht van kip of rund (of eend, of lam, of geit) in kokosmelk hóórt immers helemaal niet crispy te zijn. Op Facebook ziet al snel de pagina ‘Justice for Chicken Rendang’ het licht, waar excuses worden geëist van de MasterChef-juryleden. Op Twitter spreekt zelfs de premier van Maleisië, Mohd Najib Tun Razak, zich uit over de kwestie: „Who eats ‘crispy’ chicken rendang?” Niemand, dus, althans niet in Azië.

Ach, #rendanggate zal wel weer snel overwaaien. Maar ik hield er wel een onblusbare trek in die rendang aan over. Hoewel ik vaak genoeg de Indonesische variant met rund maak, had ik nog nooit een Maleisische met kip geproefd. Nu ken ik toevallig een Maleisische chef, een die ook nog eens jurylid is geweest in MasterChef Malaysia: Norman Musa. Hij was zo aardig me zijn moeders recept te mailen, opdat u en ik dit weekeinde haar rendang kunnen maken. Lang leve de kippenvelrel!

Maleisische rendang van kip voor 6 personen

1 hele kip van ongeveer 1,5 kilo, in 12 stukken gesneden; 400 ml kokosmelk; 1 el witte suiker; 1 tl fijn zout; 1 el tamarindepasta (of citroen- of limoensap); 2 stengels sereh, gekneusd; 6 limoenblaadjes (of rasp van 2 limoenen); 2 el geroosterde, geraspte kokos

Voor de boemboe:

20 gedroogde chilipepers (of de helft als u de rendang niet al te pittig wilt hebben/minder als u minder pittig wilt); 2,5 cm verse gemberwortel; 5 cm verse galangal (of extra gember); 2 stengels sereh; 4 teentjes knoflook

2 sjalotjes; ½ ui

Week voor de boemboe eerst de gedroogde chilipepers 10 minuten in kokend water. Doe vervolgens alle boemboe-ingrediënten in de mengkom van een keukenmachine en pureer tot een gladde pasta.

Verhit een wok op hoog vuur en voeg de boemboe, de kip, kokosmelk, suiker, het zout, de tamarinde en sereh toe, samen met 200 ml water.

Breng alles aan de kook, temper het vuur en laat ongeveer een uur sudderen, terwijl u regelmatig roert. De rendang is klaar wanneer de kokosolie zich van de -melk heeft gescheiden, en de saus is ingedikt.

Voeg nu de limoenblaadjes en geroosterde kokos toe. Schep om en laat nog 5 minuten mee sudderen. Serveer met (kokos)rijst.