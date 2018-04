Kinderboekendebuut ‘Lampje’ wint ook Woutertje Pieterse Prijs

Het is het jaar van Lampje: het alom bejubelde kinderboekendebuut van Annet Schaap kreeg donderdag de Woutertje Pieterse Prijs 2018, voor het beste kinderboek van het afgelopen jaar. In januari ontving het boek al de prestigieuze tweejaarlijkse Nienke van Hichtumprijs. En het boek is nog in de race voor de Griffels, waar ook verwacht wordt dat Schaap hoge ogen zal gooien.

De jury van de Woutertje Pieterse Prijs koos „voor wervelende taal, voor sfeervol beeld en voor oprechte durf. Voor een illustrator die net als haar hoofdpersoon eindelijk heeft durven toegeven aan haar diepe verlangen te willen schrijven, en nu ineens ook schrijver is.”

Schaap is in haar sprookjesavontuur „ontegenzeggelijk schatplichtig aan grootheden als Hans Christian Andersen en Paul Biegel”, stelt de jury. „De plot is spannend en griezelig en sterk qua opbouw. De taal golft als de zee. De metaforen passen het verhaal. En de personages ontroeren.”

Schaap (1965), die al jarenlang actief is als illustrator van kinderboeken, debuteerde met een boek dat kinderen en volwassen recensenten imponeerde en ook in NRC „een groots, wervelend, sprookjesachtig avontuur” genoemd werd. Ze ontving de prijs van 15.000 euro bij de uitreiking in Amsterdam.

Lampje gaat over de gelijknamige dochter van de vuurtorenwachter die na een scheepsramp voor de kust weggestuurd wordt naar een duister huis met een zeemeerjongen in de torenkamer.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Woutertje Pieterse Prijs dat een debuut wint, net zoals Lampje ook als eerste debuut de Nienke van Hichtumprijs won.

Geen nieuwe sponsor

De andere genomineerden, die elk 1.000 euro ontvingen, waren in nog twee gevallen variaties op bekende sprookjes: Ted van Lieshout werd genomineerd met zijn dichtbundel Onder mijn matras de erwt en Imme Dros met En toen, Sheherazade, en toen?, met illustraties van Annemarie van Haeringen. De laatste twee genomineerden waren indrukwekkende non-fictieboeken: De zweetvoetenman van Annet Huizing, over het recht, en Wij waren hier eerst van Joukje Akveld, over bedreigde dieren in Zuid-Afrika.

De Woutertje Pieterse Prijs is, samen met de Gouden Griffel, de belangrijkste jaarlijkse onderscheiding voor Nederlandse kinderliteratuur. Op het nippertje kon de prijs dit jaar nog uitgereikt worden, nadat winkelketen Bruna in september was opgehouden met de sponsoring. Vier culturele fondsen, waaronder het Nederlands Letterenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, sprongen daarop bij met „eenmalige overbruggingsbijdragen” om de prijs in elk geval dit jaar in stand te houden. Een nieuwe sponsor is nog niet gevonden.