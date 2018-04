Justitie eist 10 jaar cel voor doodslag in Brabant

Justitie heeft donderdag tien jaar cel geëist tegen de verdachte die vorig jaar in Chaam een man zou hebben gedood. Het slachtoffer werd met een enkel schot om het leven gebracht.

In juni vorig jaar werd het slachtoffer doodgeschoten op de oprit van de woning van de vermoedelijke schutter. De politie arresteerde vijf mannen en een vrouw onder wie de hoofdverdachte, een familielid van het slachtoffer. Het slachtoffer werd door de schutter ‘s nachts betrapt op brandstichting. Toen de verdachte ontwaakte, stonden twee auto’s bij zijn huis in lichterlaaie. Volgens het OM schoot de 37-jarige het slachtoffer neer met het wapen dat hij naast zijn bed bewaarde.

De twee, beiden van Roemeense komaf, waren al langere tijd verwikkeld in een groot familieconflict maar justitie heeft geen zicht op wat er precies is voorgevallen. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt donderdag dat de verdachte vrijwel direct schuld heeft bekend. Hem wordt doodslag ten laste gelegd. Daaraan is een strafeis van tien jaar cel minus aftrek van het voorarrest verbonden.

‘Geen moord’

Justitie legt de verdachte geen moord ten laste omdat er dan sprake had moeten zijn van voorbedachten rade. De verdachte beschikte weliswaar al over een wapen, maar omdat hij net uit zijn slaap was ontwaakt, zou hij de schietpartij niet hebben kunnen voorbereiden. Omdat de brandende auto’s voor zijn huis stonden en de verdachte binnen niet direct gevaar liep, sluit justitie noodweer ook uit. Een logische reactie was het bellen van de brandweer of het blussen van de branden geweest, aldus het OM. Als er sprake was van noodweer had dit tot een lagere strafeis kunnen leiden, verdenking van moord tot een hogere.