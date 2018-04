Joelia Skripal spreekt voor het eerst na gifgasaanval

Joelia Skripal heeft donderdag voor het eerst sinds de gifgasaanval op haar en haar vader Sergej weer wat van zich laten horen. In een door de Britse politie vrijgegeven verklaring zegt ze dat haar gezondheidstoestand vooruitgaat. De 33-jarige Joelia Skripal ontwaakte een week geleden uit de coma waarin ze sinds begin maart lag na een aanval met zenuwgas. Haar vader Sergej ligt nog altijd in coma.

“Ik neem aan dat jullie zullen begrijpen dat de gebeurtenissen wat verwarrend zijn”, laat Skripal weten in de korte verklaring. “Ik hoop dat jullie mijn privacy, en die van mijn familie, respecteren gedurende mijn herstelperiode.”

Eind vorige week bleek dat het herstel van de 33-jarige Joelia Skripal vordert. Ze reageerde toen, volgens de behandelend arts, “voorspoedig op de behandeling, maar ze heeft nog wel 24 uur per dag klinische zorg nodig”.

‘Telefoongesprek op Russische televisie’

De verklaring van Skripal komt een uur nadat de Russische staatstelevisie claimt een telefoongesprek van Joelia met haar nicht Viktoria in Rusland te hebben onderschept. In de opname, waarvan de authenticiteit niet is vastgesteld, zou ze aangeven dat het goed met haar gaat. Over de toestand van haar vader zei ze:

“Hij is nu aan het uitrusten. De gezondheid van iedereen is oké, er is geen onherstelbare schade aangericht. Ik zal snel worden ontslagen [uit het ziekenhuis, red.].”

Viktoria zou tegen de Russische televisie hebben verklaard dat ze haar nichtje wil bezoeken maar daarvoor geen toestemming krijgt van de Britse autoriteiten.

Joelia Skripal werd begin maart samen met haar vader Sergej vergiftigd in hun woonplaats Salisbury in het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurde met het zeldzame zenuwgas ‘novitsjok’, dat in de jaren zeventig en tachtig werd ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Het Verenigd Koninkrijk houdt Rusland verantwoordelijk voor de aanval, maar Rusland zelf ontkent betrokkenheid.

De VS, Canada en EU zetten in reactie Russische honderddertig diplomaten uit. Het Kremlin sloeg terug door de verblijfsvergunning van eenzelfde aantal diplomaten in te trekken.

Sergej Skripal is een voormalige agent van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. In 2004 bleek dat hij in het geheim informatie doorspeelde aan de Britse geheime dienst MI6. Na een gevangenenruil in 2010 vertrok Skripal naar het Verenigd Koninkrijk.

Rusland: accepteren uitslag onderzoek

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) kwam woensdag in een door Rusland belegde spoedzitting bijeen. Dat land wil dat er een nieuw onderzoek, onder leiding van onafhankelijke experts, komt naar de gifgasaanval op Skripal. Het Russische voorstel werd echter weggestemd.