‘In Groningen blijft voor 50 mld aan gas in de grond’

Er blijft zeker 50 miljard euro aan gas in de Groningse grond zitten doordat de gaskraan vóór 2030 volledig dichtgaat. Dat zegt minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) donderdag in het Dagblad van het Noorden.

Op 29 maart kondigde Wiebes aan dat hij de gaswinning in de provincie de komende jaren wil afbouwen naar 12 miljard kuub per jaar, en daarna op zijn laatst in 2030 naar nul. Op dit moment ligt het winningsniveau op 21,6 miljard kuub. De minister zei bij de aankondiging van zijn besluit al dat er tussen de 10 en 15 procent van het gas in de grond blijft zitten, hij koppelde daar toen nog geen bedrag aan. „Het is een loodzwaar financieel besluit”, zegt Wiebes tegen de regionale krant. „Het is een fundamentele keuze. De vraag is: wat wil je met Groningen?”

De minister zegt in gesprek te zijn met Shell en ExxonMobil, de twee aandeelhouders van gaswinner de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). „Het zijn moeilijke gesprekken natuurlijk.” Eerder zei Wiebes al dat het zijn „inzet” was dat de bedrijven geen schadevergoeding zullen krijgen voor het gas dat in de grond blijft.

In het interview, het eerste sinds Wiebes zijn plannen bekendmaakte, benadrukt hij dat het kolossale karakter van de versterkingsoperatie in Groningen een grote rol heeft gespeeld bij zijn besluit. Ook bij een winningsniveau van bijvoorbeeld 12 miljard kuub, zoals toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in februari adviseerde, zou de provincie waarschijnlijk flink op de schop moeten om deze ‘bevingsbestendig’ te maken. Bewoners krijgen dan aanpassingen aan hun huis zodat ze er bij een zware beving levend uit kunnen komen. Soms is er zelfs sprake van sloop en nieuwbouw, omdat versterkingsmaatregelen te duur zijn.

Wiebes: „Je praat over de aanpak van zeker 20.000 huizen. We halen er op dit moment 87 per jaar, dus die operatie zou dan 250 jaar duren.”

Hij verwacht dat bij een sneller afbouwplan er volgens experts minder versterkt – of gesloopt en herbouwd – zal hoeven te worden. Daar is voor de zomer meer duidelijkheid over, maar Wiebes sorteert al duidelijk voor op de uitkomst. „In alle eerlijkheid, ik ben niet de sloper van het Noorden.”

Wiebes zei verder dat hij discussies heeft gehad met zijn collega’s over de forse verlaging van de winning. „Mensen in het kabinet vinden het een hele grote stap. (...) Iedereen wilde terug naar 12 miljard, maar de nul kwam als een verrassing.”