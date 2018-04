Hoe weet Google hoe lang je moet wachten?

Of je nu een Android-toestel of een iPhone gebruikt: je telefoon weet waar je bent en waar je geweest bent. Je locatiegeschiedenis is net zo persoonlijk als je dagboek.

Google gebruikt zulke data, mits je er toestemming voor geeft, om te voorspellen hoe druk het is in winkels of hoe lang je moet wachten in een restaurant. Google schat zelfs in hoe lang je op zoek zult zijn naar een parkeerplek. Hoe werkt dat?

Hoe weet je telefoon waar je naartoe wilt? Als je wilt weten waar je persoonlijke locatiedata te vinden zijn: log in bij Google Maps en bekijk je tijdlijn. Apple-gebruikers moeten dieper graven: bij je privacy-instellingen/locatievoorzieningen/systeem zie je een overzicht van de belangrijkste locaties die je telefoon bijhoudt. Op basis van die lijst toont je iPhone je ‘reisadvies’ naar locaties waar je vermoedelijk – op basis van je eerdere gedrag – naartoe moet. Apple houdt je bewegingen per apparaat bij.

Je telefoon is een baken. Zelfs als er geen gps-ontvangst mogelijk is, is je locatie te herleiden via wifi-netwerken in de buurt of zendmasten van je mobiele netwerk.

Als je locatiedata van verschillende gebruikers bij elkaar optelt, krijgen de gegevens nog veel meer betekenis. Dat merkte fitness-app Strava begin dit jaar, toen bleek dat veelgebruikte joggingroutes de locatie van militaire bases in oorlogsgebieden verklapten.

Google gebruikt zulke ‘cumulatieve en geanonimiseerde’ locatiedata om te meten hoe druk het is in winkels en restaurants. Ook toont het bedrijf hoeveel tijd klanten in een winkel doorbrengen, gebaseerd op data van de laatste paar weken.

Popular times verschenen voor het eerst in 2015. Sinds november 2017 vertonen Google Maps en Google Search actuele wachttijden van ruim een miljoen restaurants wereldwijd.

Zulke schattingen over drukte verschijnen als er ‘genoeg’ gegevens zijn. Google geeft geen details over hoeveel metingen er nodig zijn. Om toch te begrijpen hoe het algoritme tot stand komt, nemen we een blogpost van Google Research als basis. Onderzoekers bouwden een algoritme voor Google Maps dat probeert te voorspellen hoe lang het duurt om een parkeerplaats te vinden.

Hoe vind je een fingerprint – een ‘vingerafdruk’ of terugkerend gedragspatroon in een berg locatiedata? Bij het parkeer-algoritme benaderde Google eerst mensen om aan te geven waar en wanneer ze problemen hadden om een parkeerplek te vinden. Dat leverde een ‘ground truth’ dataset met de locatiegeschiedenis van ruim 100.000 individuen.

Naast het recht vergeten te worden, is het misschien tijd voor het recht niet gemeten te worden

Om hun parkeertijd te berekenen, namen de onderzoekers het verschil tussen het tijdstip waarop mensen zouden arriveren als ze bij de voordeur zouden parkeren en de tijd waarop ze daadwerkelijk aankwamen.

Aanvankelijk leek langzaam rondcirkelen door de buurt een goede indicatie te zijn van mensen die op zoek zijn naar een parkeerplek. „We dachten dat we een silver bullet hadden”, schrijven de Google-onderzoekers. Bij het trainen van het algoritme bleek de beste voorspelling echter te zijn hoe verspreid de parkeerplaatsen liggen.

In totaal is het parkeertijd-algoritme gebaseerd op twintig eigenschappen, waaronder het tijdstip van de dag. Google trainde het algoritme ook om niet „voor de gek gehouden te worden” door mensen die met een taxi of bus aankomen en schijnbaar voor de deur parkeren. Beschikbare parkeerplekken (‘beperkt’, ‘gemiddeld’ en ‘gemakkelijk’) worden weergegeven in tientallen Amerikaanse steden en het werkt inmiddels ook in Amsterdam.

Er is geen opt-out

Voor gebruikers is het handig, die druktemetingen. Dat kleine diagrammetje kan je dagelijkse keuzes beïnvloeden. Misschien besluit je naar een andere winkel te gaan of een ander restaurant: een plek waar het niet druk is (of juist drukker, in plaats van een tent waar niemand zit).

Soms publiceert Google hoeveel tijd klanten in een winkel doorbrengen. Dat is concurrentiegevoelige informatie. Ben je daar als middenstander of horecagelegenheid niet blij mee, dan is het niet mogelijk deze ‘publieke’ informatie te laten verwijderen. Naast het recht vergeten te worden, is het misschien tijd voor het recht niet gemeten te worden.