Handelstekort VS hoogste in tien jaar

Een record dat nieuwe munitie biedt aan de Amerikaanse president Donald Trump in de handelsoorlog die hij met China ontketent. In bijna tien jaar tijd is het tekort op de Amerikaanse handelsbalans niet zo hoog geweest in een maand als de 57,6 miljard dollar in februari die het Amerikaanse handelsministerie donderdag rapporteerde.

Het handelstekort groeide nog meer dan economen hadden verwacht. Opmerkelijk genoeg steeg het tekort ook door de aankondiging van de importbarrières op staal en aluminium. Juist de invoer van ijzer en staal nam bijvoorbeeld toe, omdat bedrijven hun voorraden sterker opbouwden uit vrees voor de hogere tarieven. Verder nam het handelstekort toe door stijgende bestedingen van huishoudens en hogere investeringen door bedrijven als gevolg van Trumps belastingverlagingen die de vraag naar importproducten deden toenemen.

Maar president Trump en leden van zijn regering sloofden zich de afgelopen dagen uit met geruststellingen dat een handelsoorlog nog niet op uitbreken staat. Trump twitterde woensdag: „We zijn niet in een handelsoorlog met China, die oorlog is al jaren geleden verloren door de dwaze, of incompetente, mensen die de VS vertegenwoordigden.” Hij vervolgde dat de VS met een handelstekort van 500 miljard dollar niet meer kan verliezen.

Proportioneel

Handelsminister Wilbur Ross zei in een televisie-interview dat de Chinese invoermaatregelen voor ongeveer 1.300 Amerikaanse producten proportioneel waren als antwoord op de tarieven op circa 1.000 Chinese producten die president Trump dinsdag had aangekondigd als vergelding voor de vermeende diefstal van Amerikaanse patenten en octrooien. Ross zei in de komende maanden onderhandelingen te verwachten om de handel tussen de landen meer in evenwicht te krijgen.

Trumps economisch adviseur Larry Kudlow stelde donderdag dat president Trump doet „wat iedereen in de wereld heeft gezegd dat we zouden moeten doen”. De inzet van de VS is volgens hem om andere economische grootmachten in de wereld aan Amerikaanse zijde te krijgen in een coalition of the willing.

De uitlatingen van Ross, Kudlow en Trump brachten de beurzen tot rust. Beleggers toonden zich woensdag nog geschrokken van de Chinese tegenmaatregelen, die voedselexporteurs zoals sojaboeren en wijnbouwers, technologiebedrijven en industriebedrijven als Boeing, Caterpillar en John Deere zouden treffen. Die bedrijven kregen woensdag klappen op Wall Street, maar zagen hun koersen donderdag weer herstellen. Beleggers putten hoop uit uitlatingen van Amerikaanse en Chinese functionarissen dat er bereidheid is om onderhandelingen te voeren.

China is wel al een juridische procedure begonnen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de Amerikaanse maatregelen tegen te houden. De Chinezen hebben geklaagd over „een serieuze schending van wereldhandelsregels”, meldde de WTO donderdag. Na deze klacht krijgen de twee landen zestig dagen de tijd om er zelf alsnog uit te komen, anders zal een arbitragepanel van de WTO moeten oordelen. China kondigde donderdag ook aan eenzelfde procedure te beginnen over de importtarieven die de VS wil heffen op Chinees staal en aluminium, maar de WTO moet ontvangst van die klacht nog bevestigen.