Gezocht: Een ander stel om vrienden mee te worden

‘We hadden zin om iets leuks te doen, maar geen idee met wie”, vertelt Wendy Blaauwgeers (42) uit Apeldoorn. „Doordat we allebei gescheiden zijn, hebben veel bestaande vriendschappen een link naar onze exen. Ineens kwam het besef: vrienden die echt van ons samen zijn, hebben we eigenlijk niet.”

Dat gold ook voor René Appeldoorn (42) en Danny Fransen (41). „We hadden allebei wel eigen vrienden van voor we elkaar kenden, maar weinig mensen met wie we samen een band hadden. En de paar stellen die we kenden hadden allemaal een overvolle agenda. Toen we weer een weekend samen thuis zaten, kwam het besef: we zullen nieuwe vrienden moeten maken.”

Maar hoe maak je vrienden als je eenmaal gesetteld bent? Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in vriendschap, weet dat dat lastig is. „Als je eenmaal werkt of een gezin hebt, kom je minder nieuwe mensen tegen en heb je bovendien minder vrije tijd. De beste visvijver is toch school of opleiding, waar je continu mensen tegenkomt. Ook heb je dan veelal dezelfde doelen en meer tijd om met vrienden te besteden.”

Na die tijd nieuwe vrienden maken kan los van je partner al een uitdaging zijn, maar samen is het nog moeilijker. Volker: „Vier mensen moeten elkaar allemaal leuk vinden. En bij een vriendschap met een ander stel moet je de andere persoon van het geslacht tot wie je je aangetrokken voelt weliswaar leuk vinden, maar ook weer niet zo leuk dat je eigen partner zich bedreigd voelt. Dat maakt de dynamiek complexer.”

Acht vrienden

Niet alleen nieuwe vrienden maken blijkt moeilijk, ook het behouden van bestaande vriendschappen wordt naarmate we ouder worden lastiger. Grote veranderingen in onze levensstijl zoals een verhuizing, kinderen of een nieuwe baan zorgen ervoor dat de vriendenkring na de twintigerjaren vaak flink wordt uitgedund, volgens de Amerikaanse vriendschapsexpert Shasta Nelson, auteur van verschillende boeken over vriendschap.

Vooral scheidingen hakken erin. Recente cijfers zijn er niet, maar in een onderzoek uit 2012 van een Brits coachingsbureau voor singles werd geschat dat een scheiding mensen gemiddeld acht vrienden kost. Voor Wendy Blaauwgeers is dat herkenbaar. „Als je een nieuwe partner hebt, na een scheiding, zijn veel oude vriendschappen beladen. De ene vriend is loyaal tegenover je ex, de ander heeft niet zo veel met je nieuwe partner. Daarbij kun je niet meer bij iedereen je verhaal kwijt, omdat er altijd een kans bestaat dat dingen via via toch bij je ex terecht komen.”

René Appeldoorn en Danny Fransen besloten zelf de oplossing te voor hun gebrek aan gezamenlijke vrienden te creëren: metjepartner.nl, een platform waar stellen zich kunnen aanmelden voor activiteiten met andere stellen. Onder vermelding van voornamen van beide partners kan ieder stel via de site intekenen op uitjes of zelf iets organiseren – denk aan een borrel of een strandwandeling. Stellen kunnen aangeven hoeveel mensen mee kunnen doen aan de activiteit.

We dachten: zijn wij nou zulke losers? René Appeldoorn

Renate de Kwaadsteniet (48) uit Nieuwkerk aan de IJssel heeft zich met haar man aangemeld. Ze hebben inmiddels drie stellen ontmoet met wie ze regelmatig afspreken. „Voor mij is de meerwaarde dat je niet alleen nieuwe mensen ontmoet, maar ook dingen doet die je met z’n tweeën niet zo snel zou doen. Blokarten (strandzeilen) of naar een escape room gaan bijvoorbeeld.”

De site heeft een paar honderd leden, maar het taboe is nog best groot, vertelt Danny Fransen: „Veel leden vinden het spannend om er openlijk voor uit te komen dat ze als stel weinig vrienden hebben. Zo wordt op de site zelf vaak enthousiast nagepraat over de uitjes, maar op Facebook houden mensen het stil. Ze schamen zich er blijkbaar toch een beetje voor.”

Sociale horizon

Zelf vonden ze het in het begin ook lastig om aan zichzelf toe te geven dat ze vrienden misten. René Appeldoorn: „We zijn allebei sociale mensen die van gezelligheid houden. Maar we zaten vaak samen thuis op de bank. Dat strookte niet met het beeld dat we van onszelf hadden. We dachten: zijn wij nou zulke losers?”

Hoe belangrijk is het voor je relatie om bevriend te zijn met andere stellen? Amerikaans onderzoek stelt dat duo-vriendschappen een positieve invloed kunnen hebben op de relatie. Onder andere omdat ze de gezamenlijke sociale horizon van partners verbreden, voor gespreksstof zorgen en fungeren als een spiegel voor de eigen relatie, stelt Geoffrey Greif, professor aan de Universiteit van Maryland in het boek Two plus two: couples and their couple friendships.

Zo kan een ander stel als positief of negatief voorbeeld dienen. Gaat een ander stel heel leuk of liefdevol met elkaar om? Dan kan dat inspirerend werken. Gaat dat andere stel juist minder goed met elkaar om? Dan sterkt dat het gevoel over de eigen relatie.

Hoe is het om te ‘daten’ met een ander stel? „Wel wat onwennig”, geeft Wendy Blaauwgeers toe. De eerste keer dat ze met een ander stel afsprak was in september vorig jaar in een restaurant. „We hadden meteen een klik. De volgende dag moest ik me inhouden om niet meteen een berichtje naar ze te sturen. We wilden natuurlijk niet te eager overkomen.”

Sinds die eerste avond zijn ze goede vrienden geworden. Blaauwgeers: „Binnenkort gaan we samen een weekendje weg en we mogen zelfs op hun huwelijk komen. Laatst hebben we ook onze kinderen en ouders over hen verteld. Echt een beetje zoals bij een nieuwe relatie in je leven. En ergens is dat het natuurlijk ook.”