Franse oud-minister kandidaat-commissaris bij KLM

De voormalige Franse minister van Cultuur Fleur Pellerin is voorgedragen om commissaris te worden bij luchtvaartmaatschappij KLM. De algemene vergadering van aandeelhouders van KLM stemt 26 april over haar benoeming. Dat heeft een woordvoerder van KLM aan NRC bevestigd.

Sinds de fusie tussen KLM en Air France in 2004 bestaat de raad van commissarissen voor een deel uit Franse bestuurders. Van de negen commissarissen zijn er op dit moment vijf uit Frankrijk afkomstig. Pellerin vervangt Alice Dautry, in het dagelijks leven hoogleraar celbiologie.

Succesvol minister

Pellerin was de rijzende ster van de Parti Socialiste tijdens het presidentschap van François Hollande. Na een succesvol ministerschap voor Innovatie, waarbij ze verantwoordelijk was voor het verbeteren van het klimaat voor start-ups, werd ze in 2014 gepromoveerd tot minister van Cultuur, een in Frankrijk zeer prestigieus ministerschap.

Maar Cultuur bleek een minder gelukkige keus. Nadat de Franse schrijver Patrick Modiano de Nobelprijs voor Literatuur had gewonnen, moest ze erkennen dat ze nooit een letter van hem gelezen had en überhaupt niet veel meer dan „wetsteksten en nieuws” las. Dat werd door veel Fransen als diskwalificatie gezien.

Rembrandts

Als voorproefje voor de immer gespannen Frans-Nederlandse samenwerking binnen Air France-KLM kreeg ze als minister van Cultuur te maken met de Nederlandse woede over de verkoop van twee werken van Rembrandt van de Franse familie Rothschild. Na interventie van premier Manuel Valls werden de schilderijen van ‘Marten en Oopjen’ uiteindelijk door Frankrijk en Nederland samen aangekocht.

Pellerin, in 1973 in Zuid-Korea geboren als Kim Jong-sook, volgde een klassiek Frans opleidingsparcours, met onder andere bestuurdersschool ENA als afronding. Ze heeft als jaargenoot van de hoogste Franse ambtenaar onder president Emmanuel Macron, secretaris-generaal Alexis Kohler van het Élysée, nog altijd uitstekende contacten in het nieuwe Franse bestuur.

Maar terwijl de ENA een baan voor het leven als topambtenaar garandeert, nam Pellerin in 2016 na haar ministerschap de opmerkelijke stap om ontslag te nemen uit de ‘fonction publique’ en als ondernemer terug te keren naar de wereld van de start-ups.

Ze begon een investeringsfonds dat Franse start-ups moet helpen de Aziatische markt op te gaan. Daarnaast is ze onder andere bestuurder van crowdfundingsite KissKissBankBank en voorzitter van het Internationaal Seriefestival van Cannes.