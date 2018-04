Eveline Aendekerk nieuwe directeur CPNB

Eveline Aendekerk wordt vanaf 1 september directeur van de CPNB. Dat heeft de stichting voor promotie van het Nederlandse boek donderdag bekendgemaakt. Aendekerk wordt de eerste vrouwelijke directeur van de CPNB, die onder andere de Boekenweek en het Boekenbal organiseert.

Aendekerk neemt de plaats in van Eppo van Nispen tot Sevenaer. Na acht jaar vertrok die afgelopen februari naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, waar hij nu eveneens de directeursstoel bezet. Bij de CPNB is Henk Pröpper, de voormalige baas van uitgever De Bezige Bij, tot september interim-directeur.

‘Iets van betekenis achterlaten’

Nu staat Aendekerk nog aan het hoofd van Dance4Life, een Nederlandse organisatie die probeert de verspreiding van aids tegen te gaan door seksuele voorlichting te geven aan jongeren. Ze leidt Dance4Life sinds 2007. Daarvoor was ze onder meer directielid bij marketingbureau Lost Boys. Ze nam daar ontslag omdat ze “iets van betekenis wilde achterlaten op de wereld”. Na een jaar vrijwilligerswerk met jongeren in Bolivia belandde Aendekerk bij Dance4Life.

In 2012 had NRC een groot interview met Aendekerk, toen nog directeur van Dance4Life. Lees het hier: Geef mij een idee en ik maak het groot

Bestuursvoorzitter van de CPNB Geneviève Waldmann noemt Aendekerk in een persbericht een “waardige opvolger” van Van Nispen. “Eveline is een energieke vrouw met een groot netwerk en een echte boekenliefhebber.” Aendekerk zelf zegt dat de overstap van Dance4Life naar de CPNB minder groot is dan die lijkt. “Ik heb de afgelopen jaren als directeur van Dance4Life gewerkt aan kennis, kracht en keuzevrijheid voor jongeren. Dat is precies wat lezen creëert.”

De CPNB organiseert naast het Boekenbal ook de Kinderboekenweek en andere campagnes om meer Nederlanders aan het lezen te krijgen. Van Nispen bedacht sinds 2010 tal van nieuwe promotieactiviteiten, maar in 2016 moest hij een flink aantal campagnes stopzetten doordat een sponsor van de CPNB zijn toelage had gehalveerd.