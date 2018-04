Eerste tranche hulpgeld naar Sint Maarten

Bijna zeven maanden nadat de orkaan Irma Sint Maarten heeft getroffen, kan het eerste Nederlandse hulpgeld voor de wederopbouw via de Wereldbank verstrekt worden. Het gaat om 110 miljoen van de toegezegde 550 miljoen euro, aldus staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) in de Volkskrant.

Frans Weekers, oud-staatssecretaris van Financiën, is aangesteld als ‘speciaal vertegenwoordiger wederopbouw Sint Maarten’, zo heeft Knops woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Weekers zit onder meer in de stuurgroep van het trustfund van de Wereldbank voor Sint Maarten.

Orkaan Irma

Sint Maarten, een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, werd op 6 september vorig jaar ernstig getroffen door de zware orkaan Irma. De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met Knops over de stand van zaken rond de wederopbouwplannen en de afspraken met de Wereldbank.

De Nederlandse regering heeft in november vorig jaar bekendgemaakt 550 miljoen euro te reserveren voor wederopbouw. Voorwaarde was dat Sint Maarten zou instemmen met een ‘integriteitskamer’ tegen corruptie en extra grensbewaking met marechaussees en douane. Het wederopbouwgeld kan worden verstrekt als gift, lening of in natura.

Van de 550 miljoen gaat 470 miljoen euro naar het trustfund van de Wereldbank. Bijna 25 miljoen euro is besteed aan acute liquiditeitssteun en nog eens 7 miljoen euro voor direct herstelwerk. De rest van het hulpgeld kan direct naar Sint Maarten gaan als financiering via de Wereldbank „niet mogelijk of wenselijk” is, schreef Knops in maart aan de Kamer.

Integriteitskamer

De hulpgelden zijn onder meer vertraagd door de discussie over de Nederlandse voorwaarden, de val van de regering van Sint Maarten, nieuwe verkiezingen daar en onderhandelingen met de Wereldbank. Sint Maarten heeft in december formeel ingestemd met de integriteitskamer.

Omdat op Sint Maarten veel corruptie is, moet de Wereldbank toezien op een „integere, rechtmatige en doelmatige besteding”. Hoeveel de Wereldbank hiervoor in rekening brengt, is nu nog niet met zekerheid te zeggen, schreef Knops woensdag aan de Kamer. Eerder ging hij uit van 9 tot 5 procent van het trustfund, wat neerkomt op ruim 23 tot 42 miljoen euro. Omdat Nederland de enige donor aan het trustfund is, verwacht Knops een „prijsvoordeel van circa 4,5 miljoen euro”, liet hij woensdag weten.

Formatie

Na vervroegde verkiezingen eind februari is Sint Maarten bezig een regering te vormen. Zakenman Theo Heyliger, leider van de United Democrats (UD, de grootste partij met 7 van de 15 zetels in het parlement), is formateur. Voor een meerderheidsregering lijkt UD aangewezen op de Sint Maarten Christian Party (1 zetel) of de United St. Maarten Party (2 zetels).

Hans Leijtens is vorig jaar aangesteld als projectdirecteur-generaal wederopbouw Bovenwindse Eilanden. Hij leidt het herstelprogramma voor Sint Maarten en de naastgelegen eilanden Saba en Sint Eustatius, die de status van bijzondere gemeenten van Nederland hebben.