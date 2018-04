Donorreferendum leidt af van referendumreferendum

In de referendumellende blijft D66 weinig bespaard, maar er mag (bijna) gescholden worden op de koning. En terwijl de AIVD een nieuwe baas zoekt, komt het kabinet snel met een plan voor de verworpen inlichtingenwet.

NIETS TE ZIEN HIER: D66’ers in Tweede en Eerste Kamer doen alsof er niets aan de hand is. Ministers Bruins (donorwet) en Ollongren (referendum) zijn zich van geen kwaad bewust. En van onenigheid is natuurlijk al helemaal geen sprake. Maar feit is dat het kabinet met de publicatie van Pia Dijkstra’s donorwet uitgerekend afgelopen vrijdag de toch al controversiële afschaffing van het referendum heeft veranderd in een race. Wie is er eerder over de streep: het schrappen van het raadgevend referendum door de senaat of de handtekeningenactie voor een referendum over de donorwet waar GeenStijl zijn volle gewicht achter gooit? Eén lichtpuntje voor de coalitie: de discussie over wel of geen donorreferendum kan de druk op een referendum over het afschaffen van het referendum zelf doen verstommen.

FUCK DE MAJESTEITSSCHENNIS: Een klein succesje voor D66: het beledigen van de koning wordt een beetje minder strafbaar. De partij wil de majesteitsschennis helemaal schrappen, maar in een compromis met PvdA en VVD wordt het het beledigen van de koning gelijkgesteld aan het beledigen van een ambtenaar, niet het beledigen van een gewone burger. Wie nu nog maximaal vijf jaar gevangenisstraf en ontzegging van het kiesrecht kan worden opgelegd, krijgt straks hoogstens vier maanden cel. Als de koningsgezinde Eerste Kamer instemt, uiteraard.

VACATURE: Bij de landmacht de man die de tanks afdankte, bij de AIVD de onsuccesvolle campaigner voor de inlichtingenwet. Rob Bertholee wordt liever anders herinnerd voor zijn inzet voor de publieke zaak. Maar feit is dat hij in december vertrekt als hoofd en dus gezicht van de geheime dienst en de zoektocht naar zijn opvolger in volle gang is. Grote favoriet lijkt Dick Schoof, de huidige Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, maar wellicht verkiest Ollongren iemand met een meer ingetogen stijl. De meest prestigieuze overheidsvacature van het jaar is het niet. Dit voorjaar speelt ook de opvolging van Piet Hein Donner als vicepresident bij de Raad van State.

WAT WIJ HOREN: Vandaag is er coalitieoverleg over ‘hoe nu verder’ na het nee van tegen de inlichtingenwet. Mogelijk komt er morgen zelfs al een besluit over het al dan niet aanpassen van de wet die in het raadgevend referendum werd verworpen. In onze laatste podcast Haagse Zaken schetsten we de opties.

IDENTITANTRUM: #Ophef in het AD gisteren. De spelfabrikant van het populaire bordspel Kolonisten van Catan schrapt de kolonisten uit de naam omdat de term “zó beladen is geworden, dat we het (sic) niet meer willen gebruiken voor onze spellen”. Daar wilde spelliefhebber Klaas Dijkhoff zich wel even mee bemoeien. Het ging al een paar weken niet over Zwarte Piet, en voor een discussie over verstopeitjes was hij ook net de laat. Volgens de VVD-fractievoorzitter werd het spel gekaapt door “een paar gekkies” die zich met “échte problemen” moesten bezighouden. Waarvan akte. Ondertussen is de spelmaker boos op “stemmingmakerij” van de krant.

OPBOUWMEDEWERKER: Na Londen nu Sint-Maarten. Oud-staatssecretaris Frans Weekers (VVD) wordt ‘speciaal vertegenwoordiger wederopbouw’ op het door orkaan Irma geravageerde Sint-Maarten. Hij moet toezien op de 550 miljoen euro die Nederland voor wederopbouw heeft vrijgemaakt en na een half jaar traineren ook besteed lijkt te kunnen worden. Maar dat kan Nederland volgens staatssecretaris Raymond Knops niet worden verweten. Vandaag praat de Tweede Kamer er met hem over.

GEEN PAASAKKOORD: Minister Wouter Koolmees blijft optimistisch, maar hij is nog geen stap verder gekomen in de hervorming van het pensioenstelsel. De sociale partners, op wie hij rekent voor een akkoord, komen er niet uit. En dat terwijl, zoals politiek columnist Tom-Jan Meeus schrijft, men zelfs in de wereld van de werkgeverslobby vindt dat het recht van de sterksten (zij dus) is doorgeslagen. “Ondernemingen hebben kortom de slag om de politiek gewonnen – in Den Haag, in de EU. Ze hebben vanaf de jaren negentig gekregen wat ze wilden. Ze hebben zoveel gekregen dat ze zich nu zelf afvragen of ze niet te veel hebben gekregen.”

BOERENLOBBY: Twee keer goed nieuws voor de milieuvervuilende boer. Die vleestaks is natuurlijk een vreselijk idee, klinkt het in de coalitie. En van de EU mag weer twee jaar langer de mestnorm worden overtreden, mestfraude of niet.

QUOTE VAN DE DAG:

“Geen enkele partij is verplicht om samen te werken met een andere partij. Maar serieuze en democratische partijen hebben wél de morele plicht om op zijn minst met de winnaar van de verkiezingen verkennende gesprekken te voeren.”

Ronald Buijt is voormalig fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, is in een opinieartikel in NRC woedend dat D66 en PvdA in zijn partij, de grote verkiezingswinnaar, hebben uitgesloten als coalitiepartner.