De Noord-Zuidlijn gaat in juli rijden, maar er zal zeker vertraging zijn

De Noord-Zuidlijn gaat definitief op 22 juli van dit jaar open voor reizigers. Dat heeft de Vervoersregio Amsterdam donderdagmiddag bekendgemaakt. Daarmee zou de laatste horde voor de metrolijn van Amsterdam-Noord naar station Amsterdam Zuid geslecht moeten zijn. Maar, wordt nu al gewaarschuwd: in de beginperiode zullen de reizigers zeker nog met vertragingen te maken krijgen, waarschijnlijk vier keer per week een half uur of langer.

Aan de Noord-Zuidlijn is vijftien jaar gebouwd. Meerdere keren kreeg het project met tegenslagen te maken met jaren vertraging tot gevolg. Ook het budget werd royaal overschreden: in plaats van de 1,7 miljard die in 2005 werd geraamd, wordt sinds 2010 een budget van 3,1 miljard aangehouden. Desondanks zijn nog niet alle problemen verholpen. Het eindstation vormt een flessenhals en zal ongetwijfeld voor vertragingen zorgen, zegt de Vervoersregio.

Station Amsterdam Zuid is enkelspoors. Daardoor kunnen op de lijn maximaal tien treinen per uur rijden. Bovendien kruisen daar de bestaande systemen met het nieuwe systeem. Als een metro ergens twee minuten vertraging oploopt, duurt het een uur tot die is weggewerkt. Aan plannen om het station dubbelspoors te maken, wordt pas vanaf 2024 gebouwd.

Beveiliging

Sinds vorig jaar zomer was het onzeker of de Noord-Zuidlijn op 22 juli 2018 zou gaan rijden. Toen maakte verantwoordelijk wethouder, Pieter Litjes (VVD) bekend dat er problemen waren met de software van het treinbeveiligingssysteem dat het gemeentelijk vervoersbedrijf GVB voor zowel de bestaande metrolijnen als de Noord-Zuidlijn wil invoeren. Alstom, producent van dat beveiligingssysteem, liet toen weten dat het niet gaat lukken om voor de geplande openingsdatum van de Noord-Zuidlijn, juli 2018, dat nieuwe systeem te leveren, in ieder geval waar het de oude metrolijnen betreft.

De deadline voor opening van de Noord-Zuidlijn blijft overeind, was toen nog het mantra op het stadhuis in Amsterdam, ook voor de directeur van de Noord-Zuidlijn, Hoite Detmar. “Maar het blijft voor ons een toprisico”, zo schreef hij vorig jaar zomer op zijn site.

Die softwareproblematiek is nog steeds niet opgelost en er kwamen complicaties bij, zo bleek eerder deze maand. Onafhankelijke deskundigen waarschuwden de gemeente en het GVB voor nieuwe problemen. Uit testritten was inmiddels gebleken dat metro’s onverklaarbare noodstops maakten. Regelmatig gingen de schermen bij de verkeersleiding op zwart. En het gegeven dat de Noord-Zuidlijn op een ander beveiligingssysteem gaat rijden dan de bestaande metrolijnen, maakt station Zuid tot een kwetsbare plek. Daar kruisen de nieuwe en de oude metrolijnen elkaar.

Correctie (5 april 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond ten onrechte dat het Europaplein het eindstation van de Noord-Zuidlijn wordt.