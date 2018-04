De jacht op het groene jasje in Augusta

The green jacket ligt weer klaar in Augusta, in de Amerikaanse staat Georgia. Vier speeldagen moeten uitwijzen wie de winnaar van de eerste major in het golf wordt dit jaar en het jasje krijgt omgehangen. De Masters behoort net als de PGA Championship, The Open Championship en de US Open tot de majors, de belangrijkste internationale golftoernooien.

De ogen zijn natuurlijk gericht op Tiger Woods, die na drie jaar terugkeert op een major. De Amerikaanse golflegende wist het toernooi vier keer te winnen. In 2015 deed hij voor het laatst mee aan de majors, maar op drie van de vier versies haalde hij, mede door blessures, de cut niet. Een glorieuze terugkeer behoort tot de verwachtingen, maar er zijn meer kandidaten voor de titel.

Ook de bookies zijn er niet uit. Wordt het Jordan Spieth, die door veel wedkantoren als favoriet wordt aangewezen, maar een matige seizoenstart kende? Of is de Noord-Ier Rory McIlroy helemaal terug na zijn toernooiwinst op Bay Hill? Of gaat toch Dustin Johnson, op dit moment de nummer één van de wereld, het groene jasje omarmen?

De loting voor de flights, de groep waarmee de golfers de baan lopen, koppelde McIlroy aan the new kid, Spanjaard Jon Rahm, en de Australiër Adam Scott. Dustin Johnson loopt samen met de runner-up van vorig jaar, de Engelsman Justin Rose en de Spanjaard Rafael Cabrera Bello zijn rondes. Tiger Woods gaat de baan in Augusta over met de Brit Tommy Fleetwood en de Australiër Marc Leishman.

De Amerikaanse media benoemden onder anderen Bubba Watson, winnaar van de WK matchplay eind vorige maand, good old Phil Mickelson, de Indiër Shubhankar Sharma en het 19-jarige Chileense talent Joaquín Niemann als outsiders voor de titel. Maar wie zijn er nog meer kanshebber voor het groene jasje? NRC pikte zes andere spelers uit het veld.

Rory McIlroy deelnames: 9, beste klassering: 4 Foto AP De 28-jarige Noord-Ier Rory McIlroy is de voormalig nummer één van de wereld. Hij kan, als hij dit weekend de Masters weet te winnen, zijn vijfde major binnenhalen. Van de vier grote toernooien ontbreekt alleen dit toernooi nog op zijn palmares. Wint de 28-jarige Noord-Ier in Augusta, dan voegt hij zich bij een illuster rijtje golfers die alle majors op hun naam wisten te schrijven. Alleen Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gary Player en Gene Sarazen gingen de Noord-Ier voor. McIlroy won in maart dit jaar na 26 toernooien zonder zege het Arnold Palmer Invitational-toernooi op de Bay Hill-baan en is volledig terug. Hij is de huidige nummer zeven op de wereldranglijst.

Dustin Johnson deelnames: 7, beste klassering: 4 Foto AFP Als aanvoerder van de wereldranglijst geldt de 33-jarige Amerikaan Dustin Johnson als favoriet voor de eindzege in Augusta. Maar niet zo uitgesproken als vorig jaar. Toen kwam Johnson naar de green met drie toernooizeges op rij. Nog voor hij een bal kon slaan, moest hij opgeven. Een val van de trap in een gehuurd appartement in de buurt van Augusta voorkwam dat Johnson kon strijden om de titel. Dit jaar lijkt de Amerikaan minder in vorm. Hij won in januari alleen het Sentry Tournament of Champions. In 2016 won Johnson met de US Open, zijn enige majortitel . Naar verluidt heeft hij dit jaar voor de zekerheid een ander appartement gehuurd, vlakbij de golfbaan.

Jon Rahm deelnames: 1, beste klassering: 27 Foto AFP De 23-jarige Spanjaard Jon Rahm maakte vorig jaar zijn debuut in Augusta. In hetzelfde jaar won hij met de Farmers Insurance Open zijn eerste PGA-titel. Rahm is op dit moment de nummer 3 van de wereld en kan na dit toernooi de wereldranglijst aanvoeren. Als hij het groene jasje bemachtigt in Augusta, Dustin Johnson buiten de top-8 belandt en Justin Thomas buiten de top-3, dan staat de jonge Bask na zondag op de eerste plek. Rahm nam in de aanloop naar The Masters ‘les’ bij Phil Mickelson en landgenoot José Maria Olazábal. Mickelson weet alles van de slagen op deze baan, beter dan ieder ander. Hij weet wanneer hij agressief moet spelen, en wanneer niet.

Justin Thomas deelnames: 2, beste klassering: 22 Foto AFP De 24-jarige Amerikaan Justin Thomas is de huidige nummer twee op de wereldranglijst. Vorig jaar won hij met de PGA Championship zijn enige major tot nu toe. Pakte dit jaar The Honda Classic in de VS en staat op nummer één in de prijzengeldranglijst over het jaar 2018. Over dit jaar verdiende hij iets meer dan 5 miljoen dollar. Thomas komt in goede vorm naar Augusta National, met een vierde plek bij de WK matchplay. Hij liep ter voorbereiding op het toernooi een oefenronde over de baan met viervoudig winnaar Tiger Woods en eenmalig winnaar Fred Couples, die het groene jasje in 1992 kreeg omgehangen. Kan bij winst nummer één van de wereld worden.

Jordan Spieth deelnames: 4, beste klassering: 1 Foto AFP De 24-jarige Amerikaan Jordan Spieth was in 2015 al winnaar van de Masters, door Phil Mickelson en Justin Rose achter zich te laten. 2015 bleek een goed jaar, want een paar maanden later won hij ook de US Open. Vorig jaar behaalde hij met The Open Championship zijn derde major, waardoor nu alleen het PGA Championship nog op zijn palmares ontbreekt. Wordt ondanks zijn tot dusverre zeer wisselvallige seizoen gerekend tot de topfavorieten in Augusta. Miste op twee toernooien waar hij dit jaar aan meedeed de cut. Hij zocht als enige van de favorieten dit weekend op de Houston Open naar zijn vorm en werd daar derde. Is nog altijd de nummer vier op de wereldranglijst.