Dartslegende Eric Bristow (60) overleden

Dartslegende en vijfvoudig wereldkampioen Eric Bristow is donderdag op zestigjarige leeftijd overleden. De Engelsman overleed aan een hartaanval in Liverpool, waar hij aanwezig was bij de Premier League Darts.

Bristow was eind jaren ’70 en in de jaren’80 de allerbeste speler van de wereld. Hij behoorde tot de eerste generatie darters die bij bond BDO hun geld gingen verdienen met de sport. Het was in een tijd dat er slechts twee belangrijke televisietoernooien waren: de Embassy (het wereldkampioenschap) en de World Masters. Dat eerste toernooi won hij in 1980, 1981 en driemaal tussen 1984 en 1986. Hij was daarmee de eerste die vijf wereldtitels won. Tot op heden hebben alleen Phil Taylor en Raymond van Barneveld hem dat nagedaan. Ook de World Masters won hij vijfmaal.

Bristow, bijgenaamd The Crafty Cockney, stond ook aan de wieg van de carrière van Taylor. Eind jaren ’80 leende de Brit het jonge talent 10.000 pond om wat toernooien te kunnen aflopen. Een jaar later al versloeg diezelfde Taylor hem in de WK-finale met 6-1 in sets.

Het nieuws van het overlijden van Bristow leidde bij de Premier League-wedstrijden in Liverpool donderdagavond tot een minutenlang eerbetoon:

A touching tribute from the Liverpool crowd as news of five-time World Champion Eric Bristow MBE passing away, reaches darts fans around the World pic.twitter.com/UxVXZCMg9S — PDC Darts (@OfficialPDC) 5 april 2018

Oprichting PDC

Bristow was ook een van de grondleggers van de WDC, de voorloper van profbond PDC waar nu vrijwel elke goede speler bij is aangesloten. Dat gebeurde in 1993 toen zestien darters uit onvrede over het geringe aantal televisietoernooien - en daarmee een beperkte hoeveelheid inkomsten -hun eigen bond opzetten. Als straf werden ze door de BDO uitgesloten van deelname aan het WK, waardoor er sindsdien twee wereldkampioenschappen zijn.

Bij de PDC boekte Bristow nauwelijks nog aansprekende resultaten, mede doordat hij een aantal jaren te kampen had met darteritus. Dat is een aandoening waarbij een speler door een mentale blokkade de pijl nauwelijks nog kan loslaten. Alleen in 1997 haalde hij nog de halve finale van het PDC-WK. Daarin verloor hij in een legendarische wedstrijd met 5-4 van troonopvolger Phil Taylor.

Bristow liep daarna steeds minder toernooien af en stopte in 2007 definitief. Na zijn dartscarrière ging Eric Bristow aan de slag als dartsanalyticus bij televisiezender Sky Sports. Regelmatig haalde hij het nieuws met allerlei controversiële uitspraken. Toch zal hij vooral worden herinnerd als de speler die vele jongeren inspireerde om zelf aan de slag te gaan. De professionalisering van de sport is voor een belangrijk deel te danken aan het pionierswerk dat Bristow in de jaren ’80 verrichtte. Hij werd hiervoor benoemd tot lid in de Orde van het Britse Rijk.

denpriestley180 Dennis Priestley Absolutely devestated to be told earlier that my good friend Eric Bristow has passed away. We shared some great times together and I’m so saddened that we won’t get to share anymore. Rest in peace old friend 5 april 2018 @ 20:58 Volgen

Raybar180 Raymond v Barneveld Eric Bristow died tonight…. I am lost for words and really devastated !! He was darts he meant so much to me, cannot believe it !! My thoughts go out to his wife and family. https://t.co/AbMaPEN1sk 5 april 2018 @ 20:58 Volgen

Bristow was de eerste ster in de dartswereld. Het Britse publiek liep weg met de man die altijd dicht bij het volk is gebleven. Hij was ook de eerste die het land introk om demonstraties te geven in pubs en op bedrijfsfeesten. Rijk werd Bristow er echter niet van. “Toen ik 25 of 26 was, had ik een miljoen verdiend. Op mijn bankrekening was dat bedrag echter niet te vinden, want ik heb het allemaal opgemaakt. Dat is immers waar het voor is. Ik wil straks niet de rijkste jongen op het kerkhof zijn”, zei hij ooit.

PDC-baas Barry Hearn reageerde aangeslagen op het nieuws: “Hij zal voor altijd een legende zijn in de dartswereld en in de Britse sportwereld. Eric was een geweldige speler en een grote persoonlijkheid. Eric was nooit bang om de confrontatie aan te gaan. Hij zei wat hij dacht en was eerlijk en rechtlijnig. Daarom werd hij bewonderd door het publiek. De PDC en de dartssport zullen hem gaan missen.”