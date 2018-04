Bruins kritisch op farmaceuten die regels ‘misbruiken’

Minister Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg) is zeer kritisch op farmaceutische fabrikanten, die geneesmiddelen duur maken door „het misbruiken van de registratie van een al bekende, oude, stof met als enige doel vette winsten te maken”. Dit zegt Bruins in een reactie op het initiatief van universitair medisch centrum AMC om een duur medicijn zelf goedkoper te gaan bereiden.

Het AMC maakte donderdag bekend dat het CDCA, een geneesmiddel voor patiënten met de ernstige erfelijke aandoening CTX, gaat maken voor een prijs van 25.000 euro per patiënt per jaar. Nu kost CDCA, dat wordt geleverd door de Italiaanse fabrikant Leadiant, 160.000 tot 220.000 euro per patiënt per jaar. Zorgverzekeraars hebben dat bedrag vergoed, maar hebben deze coulanceregeling op 1 april gestaakt omdat de kosten te hoog werden. CTX-patiënten kunnen nu terecht bij het AMC en krijgen het middel dan vergoed.

Bruins noemt de ‘magistrale bereiding’ door het AMC „een bijzonder initiatief”. Hij zegt de details van de overeenkomst tussen AMC en zorgverzekeraars nog niet te kennen en daar dus niet inhoudelijk op in te kunnen gaan. Bruins zegt wel: „Er is me veel aan gelegen de kosten van dure medicijnen te beteugelen. Zorgkosten kunnen niet oneindig blijven groeien.”

‘Dit smaakt naar meer’

GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet hoopt dat meer ziekenhuizen het initiatief van het AMC gaan volgen en zelf dure medicijnen gaan maken. „Dit kan een enorme impact hebben op de ontwikkelingen in de farmasector”, zegt Ellemeet. PvdA-Tweede Kamerlid Sharon Dijksma, die eerder samen met GroenLinks en de SP een initiatiefnota indiende om ‘de macht van de farmaceuten te breken’, noemt het een „geweldige actie”. Op Twitter schrijft ze: „Dit smaakt naar meer.”

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), waarin veel farmaceutische bedrijven zijn verenigd, is kritisch. De ziekenhuisapotheek van het AMC maakt namelijk gebruik van de wettelijke mogelijkheid voor apothekers voor hun eigen patiënten geneesmiddelen te maken. „Het omzeilen van de letter en de geest van deze wetgeving alleen om daarmee kosten te kunnen besparen, lijkt ons niet verstandig, ook niet voor de veiligheid van de patiënt.” De vereniging vindt wel dat de fabrikant, die geen lid is van de VIG, „meer uitleg” moet geven over de prijs en beschikbaarheid van het middel. Leadiant reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Patiënten met cerebrotendineuze xanthomatose (CTX) maken onvoldoende galzuur aan. Dat kan leiden tot staar op jonge leeftijd, vroeg beginnende dementie en ernstige spieraandoeningen. CDCA kan, als het op tijd wordt ingezet, zware handicaps voorkomen. In Nederland lijden zo’n 65 mensen aan CTX.