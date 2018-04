Bollywood-filmster toch schuldig aan stropen

Een van de bekendste filmsterren uit Bollywood, Salman Khan, is schuldig bevonden aan stropen in een twintig jaar oude zaak. Dat heeft een hogere rechter van de Indiase deelstaat Rajastan donderdag besloten, meldt persbureau ANI. Khan kan maximaal zes jaar celstraf krijgen.

Khan zou in 1998 twee beschermde Zuid-Indische antilopen hebben doodgeschoten in een natuurgebied in het westen van India. Daarmee zou hij de wetgeving voor de bescherming van wilde dieren overtreden hebben. Zelf heeft hij altijd ontkend. Khan - bekend om zijn rollen als gespierde actieheld - kan nog in beroep gaan tegen het besluit.

De 52-jarige acteur werd in 2006 al veroordeeld tot vijf jaar celstraf, maar uiteindelijk door een gerechtshof vrijgesproken omdat er geen sluitend bewijs zou zijn dat Khan de dieren zou hebben gestroopt. Nu besluit de hoge rechter dat Khan alsnog schuldig is. Vier andere Indiase filmsterren die bij hem in de auto zouden hebben gezeten tijdens de jacht werden donderdag vrijgesproken.

Eerdere veroordeling

Khan zou achter het stuur hebben gezeten toen ze toen ze een kudde antilopen zagen lopen, waarna de acteur besloot te stoppen om op de dieren te schieten. Dorpsbewoners in de buurt snelden naar de plek toe, waarna de acteur vluchtte. De twee antilopen werden dood teruggevonden.

Het is niet de enige zaak waarvoor Khan voor het gerecht moest verschijnen. Eerder werd hij veroordeeld voor het doodrijden van een zwerver. Uiteindelijk werd hij in beroep toch vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.