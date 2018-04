Beleggingsgigant BlackRock biedt wapenvrije fondsen

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock gaat klanten de mogelijkheid bieden hun geld weg te houden bij de wapenindustrie. Het bedrijf introduceert twee fondsen die niet investeren in wapenfabrikanten of -verkopers. BlackRock zegt zich niet helemaal terug te willen trekken uit de productie en verkoop van wapentuig, vanwege het “brede spectrum aan meningen over vuurwapens” onder zijn klanten.

Het beleggingsfonds werkt aan verschillende beleggingsproducten die wapenvrij zijn, waaronder ook producten voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. BlackRock kondigde maatregelen aan na de schietpartij op een middelbare school in Florida, die in februari aan zeventien mensen het leven kostte:

“Wij zijn ervan overtuigd dat deze gebeurtenis een antwoord en actie vereist van een groot aantal partijen in zowel de private als de publieke sector.”

Hoewel het een algehele boycot op dit moment niet ziet zitten, zegt BlackRock de industrie aan te sporen om zich verantwoordelijk op te stellen bij de productie en verkoop van wapentuig. In totaal beheert het bedrijf een vermogen van 6,28 biljoen dollar (5,13 biljoen euro).

Grootste investeerder

BlackRock is volgens persbureau Bloomberg op dit moment de grootste particuliere investeerder in aandelen in de wapensector. Vanguard Group, het tweede beleggingsfonds van de VS, biedt geen vergelijkbare beleggingsproducten aan die de mogelijkheid bieden om niet te investeren in de wapenindustrie.

BlackRock heeft een aantal beleggingsfondsen (zogenoemde ETF’s) die in het bijzonder gericht zijn op mensen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord willen investeren. De wapenvrije producten vallen ook in deze categorie. Hoewel de waarde van deze fondsen volgens Bloomberg 2,2 miljard dollar bedraagt (1,8 miljard euro), bleven de koersen van een aantal grote producenten en verkopers donderdagavond nagenoeg onveranderd.