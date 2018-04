Avatar, ik kende het woord vooral uit nerderige spellen die ik niet speel en een film die ik wel gezien heb, maar die niet is blijven hangen. Nu is het ineens een soort Scientology. Maar in plaats van dat er filmsterren lid van zijn, vindt Avatar zijn aanhangers vooral onder beoefenaars van opwindende ambachten als gemeentesecretaris en onderwijsondersteuner. De bedenker van Avatar heet Harry Palmer. Dat klinkt als Harry Potter, gemengd met een scheutje Twin Peaks.

De bedenker van Avatar heet Harry Palmer. Dat klinkt als Harry Potter, gemengd met een scheutje Twin Peaks

Als je meedoet met Avatar mag je je een wizard noemen, of master. Alweer iets dat mij dan vooral in de oren klinkt als iets dat alleen aansprekend is voor mensen die te lang Dungeons and Dragons hebben gespeeld. Avatar-aanhangers geloven dat de aarde is gekoloniseerd door buitenaardse wezens. Dat klinkt mal.

Misschien is het enger dan het klinkt, want er is wat paniek. En dan is het goed dat het allemaal eens uitgezocht wordt, door deze krant namelijk.

Maar mogen we het ook eens hebben over aanhalingstekens? Die worden gebruikt om mensen direct te citeren. Helaas hebben aanhalingstekens ook de functie om te laten zien dat je iets ironisch bedoelt of in twijfel trekt. Zie deze twee zinnen uit NRC Handelsblad van afgelopen week: „Meijer is tevens „afstemmingscoördinator” op twee ‘gewone’ basisscholen, de Carolusschool in Groesbeek en de Titus Brandsmaschool in Berg en Dal. Daar helpt ze leerlingen die „extra zorg” nodig hebben.”

Ik kan niet anders dan dit lezen alsof de journalist die dit schreef niet gelooft in de functie „afstemmingscoördinator”. Nu weet ik ook niet wat dit is, maar de meeste beroepen zijn mij sowieso onduidelijk (controller? Anyone?). Maar dan dat „extra zorg”. In deze zin klinkt het meteen alsof ook dat bij elkaar getoverd is door Harry Potter. „Kijk, zó ver is het al met de infiltratie van deze sekte! Ze willen ons laten geloven dat er kinderen zijn die extra zorg nodig hebben!” De ‘gewone’ scholen hebben maar enkele aanhalingstekens. Het is me niet helemaal duidelijk wat daarmee gecommuniceerd wordt.

Is het een idee om voor direct citeren een ander soort aanhalingstekens te gebruiken dan voor alles wat met ironie en ongeloof te maken heeft? Helaas, deze oplossing is kansloos – ironie werkt alleen als zij niet aangekondigd wordt.