Arsenal boekt ruime zege op CSKA (4-1)

Arsenal heeft donderdag een grote stap gezet richting de halve finales van de Europa League. De ploeg van trainer Arsene Wenger won met maar liefst 4-1 van CSKA Moskou. De eindstand was al bij rust bereikt.

Arsenal kwam al na negen minuten op voorsprong door een doelpunt van Aaron Ramsey. De spits was ook verantwoordelijk voor de 3-1 met de mooiste treffer van deze Europa League-avond. Helemaal vrijstaand in de zestien werkte hij met een hakje in de lucht de bal over de CSKA-doelman. De 2-1 en 4-1 kwamen voor rekening van de afgelopen zomer van Olympique Lyon overgekomen Alexandre Lacazette. De treffer voor CSKA kwam op naam van Aleksandr Golovin. Hij maakte na 15 minuten de 1-1.

Atletico Madrid verslaat Sporting Lissabon

Een stuk zuidelijker op de Europese velden was Atletico Madrid het Sporting Lissabon van spits Bas Dost de baas: 2-0. De Spanjaarden kwamen al binnen een minuut op voorsprong door een treffer van aanvaller Koke. Fransman Antoine Griezmann zorgde na veertig minuten voor de 2-0.

In Rome won Lazio met 4-2 van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Bij rust was het nog 1-1 door treffers van Senad Lulic (Lazio) en Valon Berisha (Salzburg). Die laatste scoorde uit een penalty. Kort na rust tekende Marco Parolo voor de 2-1. De Oostenrijkers wisten nog langszij te komen via Takumi Minamino maar daarna zetten de Romeinen weer aan. Binnen vijf minuten was het 4-2 via Felipe Anderson en Ciro Immobile.

Leipzig wint thuis van Marseille

In de vierde en laatste kwartfinale heeft het Duitse RB Leipzig donderdag een bescheiden overwinning geboekt op Olympique Marseille. In Duitsland werd het 1-0 door een treffer van Timo Werner, vlak voor rust. Het doelpunt werd gemaakt nadat de Fransen een grote kans hadden gemist en Leipzig razendsnel omschakelde. In de tweede helft werd niet meer gescoord.

De terugwedstrijden in de kwartfinales worden gespeeld op donderdag 12 april.