Arena wordt nog dit jaar Johan Cruijff Arena

De Amsterdam Arena wordt nog dit jaar omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena. Dat bevestigt een woordvoerder van het stadion donderdag. De discussie over de nieuwe naam van het voetbalstadion liep al twee jaar.

Met de start van het nieuwe voetbalseizoen begin september krijgt de thuisbasis van voetbalclub Ajax zijn nieuwe naam. Het nieuwe logo wordt al rond 25 april onthuld, de geboortedag van de in 2016 overleden topvoetballer. Volgens Henk Markerink, directeur van de Arena, is het “hoog tijd” dat Cruijff op deze manier wordt geëerd. Met de naamswijziging komt men tegemoet aan een “breed gedragen wens van Amsterdam”, aldus Markerink.

Dat de kwestie van de vernoeming zich al voortsleept sinds Cruijffs overlijden heeft te maken met de ingewikkelde bestuursstructuur van het stadion. Vele partijen moesten akkoord gaan met de naamswijziging. Vorig jaar april hadden alle betrokken partijen de intentie al uitgesproken het stadion te hernoemen. Ook de eigendomsverhouding en de bedrijfsvoering zouden opnieuw worden besproken. Dit had binnen een half jaar tot concrete afspraken moeten leiden maar dit mislukte.

Gesprekken over eigendom

De gemeente Amsterdam heeft 48 procent van de certificaten van aandeel (zonder zeggenschap) in handen en voetbalclub Ajax nog eens 13 procent. Daarnaast hebben nog zo’n 2.500 particulieren en bedrijven een aandeel in het stadion, dat weer eigendom is van Stadion Amsterdam NV. Ajax wil het deel van de gemeente al langer overnemen, maar wel met zeggenschap. De gesprekken over de eigendomsverhouding moeten nog een vervolg krijgen. Ook speelde mee dat bij een hernoeming naar de Cruijff Arena het aantrekken van een commerciële stadionnaamsponsor er niet meer in zit.