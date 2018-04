AP onderzoekt Haags ziekenhuis om inbreuk dossier Barbie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek begonnen naar het Haga-ziekenhuis in Den Haag omdat tientallen medewerkers daar ongeoorloofd het medisch dossier van realityster Samantha de Jong hebben ingezien. Dat meldt persbureau ANP donderdagmiddag.

Aanleiding van het onderzoek is berichtgeving van actualiteitenrubriek EenVandaag eerder op donderdag. De Jong werd in januari bewusteloos in haar woning aangetroffen en naar het Haga-ziekenhuis gebracht. Daar zouden volgens EenVandaag niet alleen haar behandelend artsen haar gegevens hebben geraadpleegd, maar ook tal van anderen die niets met De Jong te maken hadden.

Dat is verboden. Volgens de AP mogen alleen artsen die direct betrokken zijn bij de behandeling een medisch dossier inkijken - en dan enkel de relevante delen daarvan. Ziekenhuizen moeten maatregelen nemen om te zorgen dat medewerkers niet zomaar in patiëntgegevens kunnen grasduinen. Waardoor dat in het Haga-ziekenhuis toch kon gebeuren, is onduidelijk.

Reprimandes en ontslagen

Het Haga-ziekenhuis heeft zelf een melding gedaan bij de AP. Dat moest, want zorginstellingen zijn sinds 2016 verplicht om mogelijke datalekken te melden bij de privacywaakhond. Doen ze dat niet, dan kunnen ze maximaal 820.000 euro boete krijgen. Het ziekenhuis heeft ook De Jong zelf verteld dat er medewerkers in haar dossier hebben gekeken.

Sinds halverwege maart loopt er in het ziekenhuis een intern onderzoek naar het misbruik van de gegevens van De Jong. Al het personeel dat het dossier zonder reden heeft ingekeken, wordt daarop aangesproken, zegt een woordvoerder tegen ANP. Wie voor het eerst de fout in is gegaan, krijgt een reprimande. Wie al vaker een overtreding heeft begaan, wordt mogelijk ontslagen.

Hoe vaak het voorkomt dat ziekenhuispersoneel dossiers bekijkt die het niet mag zien, is volgens ANP niet bekend. De Patiëntenfederatie zegt tegen het persbureau dat het in elk geval vaker gebeurt. “De ontslagprocedures van medewerkers hierover zijn terug te vinden op internet”, aldus de koepel van patiëntenorganisaties.