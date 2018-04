Allemaal aan de vegetarische baars

Van te veel licht houden de vissen niet. Daarom is deze loods, in de buurt van Gent, wat schaars verlicht. Oorspronkelijk leven de baarzen die hier zwemmen in modderige riviertjes en poeltjes, waar ze alles eten wat ze tegenkomen. „Een nogal vijandige omgeving”, zegt Stijn Van Hoestenberghe, eigenaar van deze visboerderij.

Dat deze baarzen geen kieskeurige eters zijn is voor Van Hoestenberghe heel belangrijk: hij geeft ze alleen plantaardig voedsel. Dat levert een groot voordeel op vergeleken met andere kweekvis. Die wordt meestal gevoerd met wilde vis. Daardoor is er alsnog kans op overbevissing of ongewenste bijvangst. Alleen vegetarische vis is écht duurzaam, vindt Van Hoestenberghe.

Sinds kort ligt de vis, omegabaars gedoopt, in Plus-supermarkten. Het is de enige vegetarische, lokale kweekvis in de Nederlandse supermarkt. Al eerder nam Carrefour, de grootste supermarktketen van België, de omegabaars op in het assortiment.

Van Hoestenberghe, die met zijn baard en houthakkershemd niet zou misstaan in een barbecuerestaurant voor hipsters, werd door de universiteit van Leuven gevraagd onderzoek te doen naar duurzame viskweek.

Dat resulteerde in deze boerderij, waar de vissen (afkomstig uit Australië) in regenwater zwemmen. Het water wordt gerecycled en er wordt restwarmte van de nabijgelegen tomatenkassen gebruikt. De tomatenteler krijgt binnenkort op zijn beurt weer de reststoffen van de viskweek voor zijn tomaten. De universiteit van Leuven is nog steeds de grootste aandeelhouder. In totaal werd 5 miljoen euro in de vissen geïnvesteerd.

Antibiotica

Sinds dit jaar eten mensen wereldwijd meer kweekvis dan wilde vis. Dat moet ook wel: de behoefte aan het eten van vis groeit (bijvoorbeeld door toegenomen welvaart) maar veel wilde soorten zijn nu al overbevist en dus schaars.

„Doodzonde natuurlijk”, zegt Roel Bosma, onderzoeker aan de universiteit in Wageningen. Maar, zo zegt hij, met gekweekte vis kan ook van alles mis zijn.

Zo zijn geteelde garnalen volgens Bosma „moeilijk te verantwoorden” omdat de kweek meestal ten koste is gegaan van natuurgebied. En bijvoorbeeld bij zalm, waarbij de vissen in kooien in zee worden gehouden. Kweekvis krijgt vaak antibiotica en er worden chemicaliën gebruikt om visvijvers schoon te houden. En volgens dierenwelzijnsorganisaties zitten de vissen ook vaak te veel op elkaar gepropt.

Vooral de veel in Azië gekweekte tilapia en panga, die overigens met weinig vis in het dieet toe kunnen, hebben veel te lijden gehad onder slechte berichtgeving.

Sinds een paar jaar is er het keurmerk voor duurzame gekweekte vis, ASC, maar dat wil zeker niet zeggen dat alle problemen zijn bezworen.

Van Hoestenberghe ontwikkelde zijn eigen voer van onder meer lijnzaad, zeewier en soja – grotendeels uit België of buurlanden afkomstig. In het voorbijgaan steekt hij een paar van de bruine korrels in zijn mond. „Wil je ook?” Ze smaken naar supergezonde ontbijtgranen zoals Weetabix.

De Vlaming, die volgend jaar winst hoopt te gaan maken, is niet de enige die duurzame, lokale vis op de kaart wil krijgen. Maar in de praktijk blijkt dat vaak ingewikkeld: zo is de duurzame vis Claresse uit de Nederlandse supermarktschappen verdwenen. Faillissementen komen in de sector ook geregeld voor.

Mooi visje

Ben van Dorp, verantwoordelijk voor de inkoop van vis bij Plus, ziet „heel mooie projecten” voorbijkomen. Maar die zijn vaak niet geschikt voor de supermarkt, omdat die zeer hoge eisen stelt op bijvoorbeeld het gebied van hygiëne. „Dat moet wel écht 100 procent gegarandeerd zijn. We hebben meer nodig dan een mooi visje in de toonbank.”

De omegabaars heeft geen ASC-keurmerk. Te duur, zegt Van Hoestenberghe, en daarnaast denkt hij dat ASC zijn volumes te klein vindt. Plus heeft veel moeten investeren „in het uitleggen van het verhaal”, wat toch wat ingewikkelder is zonder keurmerk.

Aan marketing is sowieso geen gebrek. Een Vlaams reclamebureau verzorgde de campagne rondom omegabaars (slogan: ‘de lekkerste BV’, waarin dat laatste staat voor Belgische Vis). De Vlaamse tv-kok Jeroen Meus ging ook al met omegabaars aan de slag.

Maar werkt het? Gaat dit deel van Europa massaal deze vis eten? „Ik denk dat dit kan slagen”, zegt Van Dorp van Plus, inmiddels de derde inkoper van omegabaars. De verkoop gaat „boven verwachting”. Maar veel meer dan dat het „een paar procent” is van de totale visverkoop, wil Van Dorp niet kwijt.

Feit blijft dat Nederlanders vooral zalm, vissticks, haring of tonijn eten. Ze zijn ook niet enorm geoefend in het eten van zoetwatervissen zoals omegabaars – die „een beetje aards” smaakt volgens Van Dorp en „nootachtig” volgens Van Hoestenberghe – al geldt dat ook voor de panga en tilapia.

Moeilijk rendabel

Bosma van de universiteit in Wageningen weet dat het moeilijk is om viskweek rendabel te maken. „Nederlandse kwekers hebben veel te lijden onder goedkope aanbieders uit de tropen.”

Toch gebeurt er wel wat in de lokale kweekvismarkt. Zo hoorde hij over een veelbelovende proef met gekweekte schol. Het blijkt dat schollen, platvissen die vlakbij de bodem leven, het prima vinden om te stapelen.

Van belang is dat winkels zoals supermarkten goed blijven betalen voor lokale, gekweekte vissoorten, zegt Bosma, ook als er straks meer concurrentie is.

Zo blijft lokale kweek rendabel. „Want dat slepen met kweekvis vanuit Azië, wil je liever zoveel mogelijk voorkomen.”