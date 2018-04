31-jarige man niet langer verdachte in liquidatiezaak

Het Openbaar Ministerie heeft een 31-jarige man uit De Lier vrijgelaten die vastzat vanwege mogelijke betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam-Noord. Hij wordt niet langer verdacht van medeplichtigheid aan de moord op Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B. Het slachtoffer werd vorige week doodgeschoten nadat bekend was geworden dat zijn broer meer dan twintig getuigenissen had afgelegd over moordpartijen in de Amsterdamse onderwereld.

De man werd afgelopen zaterdag aangehouden nadat zijn DNA-sporen werden aangetroffen op een van de wapens die vermoedelijk zijn gebruikt bij de liquidatie. Die bleken vervolgens te matchen met een DNA-profiel in een databank van forensisch instituut NFI.

Hoe de sporen van de man uit De Lier terecht zijn gekomen op het wapen, is nog niet bekend. Tegen Het Parool verklaart zijn familie dat deze sporen “ergens moeten zijn gaan rondzwerven”. De man zou, als directeur van een bloemenkwekerij, onlangs een inzittende hebben geholpen van een auto die in de buurt van het bedrijf te water is geraakt. De bestuurder zou daarna op de vlucht zijn geslagen. Het OM stelt dit scenario ook te kennen maar daarover verder geen mededelingen te willen doen.

De wapens zijn in beslag genomen bij een andere aanhouding in dezelfde zaak. Daarbij werd onder meer een 41-jarige man uit Hilversum opgepakt omdat het OM vermoedt dat hij de schutter is die de Amsterdammer om het leven bracht. De 41-jarige man blijft samen met twee andere verdachten wel nog voorlopig in hechtenis zitten.

DNA-profiel in databank

Opvallend is ook dat het DNA-profiel van de 31-jarige man al in de databank van het NFI zat. Daarin zijn slechts profielen opgeslagen van delicten waarvoor minimaal vier jaar cel staat. Over de reden waarom het DNA-profiel van de man is opgeslagen in de databank wil het OM niets zeggen. De 31-jarige man wordt nog wel verdacht van verboden wapenbezit. Waar en wanneer dat wapen in beslag is genomen, is onbekend. Het OM wil daarover eveneens geen mededelingen doen.